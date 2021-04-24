До України йдуть заморозки: якої погоди чекати на Вербну неділю (карта)

Синоптики попередили про похолодання в Україні в наступні два дні – вночі варто очікувати заморозків – прогноз Укргідрометцентру

Найближчої доби до України прийде холодна повітряна маса з північного заходу. Вночі в окремих областях будуть заморозки.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі в неділю, 25 квітня, без опадів, температура опуститься до 0-3 градусів. На поверхні ґрунту заморозки 0-5 градусів морозу.

Вдень у західних, північних та центральних областях очікуються невеликі дощі. На решті території без опадів. Температура 5-10 градусів тепла, на півдні та сході – до 14 градусів тепла.

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Вітер у країні переважно західний, 5-10 м/с.

У понеділок, 26 квітня, у більшості областей України вночі буде сухо, а вдень у центральних областях і Карпатському регіоні дощ. Вдень місцями будуть грози.

Вітер південно-західний, 3-8 м/с.

Температура вночі 1-6 градусів тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-4 градуси морозу. У західних та північних областях сильні заморозки в повітрі 0-3 градуси морозу.

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Температура вдень 5-10 градусів тепла, у південних і східних областях значно тепліше – 10-15 градусів.

У Києві в понеділок вночі заморозки 0-2 градуси, без опадів. Вдень температура 7-9 градусів тепла, можливий невеликий дощ.

Нагадаємо, раніше синоптики дали невтішний прогноз – у Києві кожної ночі з 24 по 27 квітня очікуються сильні заморозки.

Крім того, прогнози кліматологів про те, що клімат у нашій країні помітно змінюється, стають реальністю. Читайте про це докладніше в матеріалі "Аномальне тепло і суворі морози: прогноз погоди на весь 2021 рік".

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