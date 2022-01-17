В Україну насувається негода – у яких областях буде небезпечно

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи підприємств енергетики, комунального господарства, порушення та припинення руху транспорту на дорогах та вулицях

На вулицях 17 січня може бути небезпечно. Фото: колаж "Сьогодні"

У понеділок, 17 січня, в Україні синоптики прогнозують сильний вітер. Також очікується II рівень небезпеки – помаранчевий.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

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Де бушуватиме негода?

17 січня вночі у західних та північних областях та вдень в Україні синоптики прогнозують пориви вітру 17-22 м/с, а також І рівень небезпеки – жовтий.

У Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях вдень очікуються пориви вітру 25-28 м/с та ІІ рівень небезпеки – помаранчевий.

У Києві та області 17 січня вранці будуть пориви вітру 17-22 м/с та І рівень небезпеки – жовтий.

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Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи підприємств енергетики, комунального господарства, порушення та припинення руху транспорту на дорогах та вулицях.

Погода в Україні на 17 січня

Погода в Україні в понеділок, 17 грудня, буде сніжною, однак не всюди. Попри це сильних морозів по всій території країни не буде. В деяких областях варто очікувати до 6 градусів тепла.

За даними синоптиків, цього дня опадів не буде лише в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях, а також в Криму. Там очікується мінлива хмарність. На решті території — мокрий сніг. Вітер — західний, 7-12 м/с.

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