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В Україну насувається негода – у яких областях буде небезпечно

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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17 січня, 08:22
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Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи підприємств енергетики, комунального господарства, порушення та припинення руху транспорту на дорогах та вулицях
На вулицях 17 січня може бути небезпечно. Фото: колаж "Сьогодні"
На вулицях 17 січня може бути небезпечно. Фото: колаж "Сьогодні"

У понеділок, 17 січня, в Україні синоптики прогнозують сильний вітер. Також очікується II рівень небезпеки – помаранчевий.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

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Де бушуватиме негода?

17 січня вночі у західних та північних областях та вдень в Україні синоптики прогнозують пориви вітру 17-22 м/с, а також І рівень небезпеки – жовтий.

У Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях вдень очікуються пориви вітру 25-28 м/с та ІІ рівень небезпеки – помаранчевий.

У Києві та області 17 січня вранці будуть пориви вітру 17-22 м/с та І рівень небезпеки – жовтий.

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Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи підприємств енергетики, комунального господарства, порушення та припинення руху транспорту на дорогах та вулицях.

Погода в Україні на 17 січня

Погода в Україні в понеділок, 17 грудня, буде сніжною, однак не всюди. Попри це сильних морозів по всій території країни не буде. В деяких областях варто очікувати до 6 градусів тепла.

За даними синоптиків, цього дня опадів не буде лише в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях, а також в Криму. Там очікується мінлива хмарність. На решті території — мокрий сніг. Вітер — західний, 7-12 м/с.

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На заході прогнозують від -1 до +2 градусів. На сході стовпчики термометрів коливатимуться від 1 градусу морозу до 2 градусів тепла.

У північних регіонах температура з -1 градуса морозу може піднятися до +2 градусів. На півдні прогнозують найтеплішу погоду — 2-6 градусів тепла.

У Києві очікується мокрий сніг, від -1 до +1 градуса тепла, а в Сімферополі буде мінлива хмарність – 4-6 градусів тепла.

Що робити під час сильного вітру?

  • Зачиніть усі вікна у квартирі. Якщо вітри дуже сильні, то можна заклеїти вікна смужками скотчу по діагоналі скла.

  • Опинившись на вулиці під час сильних поривів вітру, слід триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, а також дерев. Озирніться навколо, потрібно бути якомога далі від усього, що може відірватися, зламатися і впасти на голову.

  • У разі сильного вітру необхідно сховатися в найближчому будинку (це може бути магазин, під'їзд будинку тощо).

  • Варто особливо уважно стежити за тим, щоб не перебувати під великими деревами, особливо це стосується тополь, і не паркувати під ними автомобілі, оскільки дерево може впасти.

  • Не варто користуватися ліфтом, бо вітер може обірвати дроти на вулиці, через що відключиться електрика.

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