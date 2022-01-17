В Україну насувається негода – у яких областях буде небезпечно

У понеділок, 17 січня, в Україні синоптики прогнозують сильний вітер. Також очікується II рівень небезпеки – помаранчевий.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.
Де бушуватиме негода?
17 січня вночі у західних та північних областях та вдень в Україні синоптики прогнозують пориви вітру 17-22 м/с, а також І рівень небезпеки – жовтий.
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У Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях вдень очікуються пориви вітру 25-28 м/с та ІІ рівень небезпеки – помаранчевий.
У Києві та області 17 січня вранці будуть пориви вітру 17-22 м/с та І рівень небезпеки – жовтий.
Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи підприємств енергетики, комунального господарства, порушення та припинення руху транспорту на дорогах та вулицях.
Погода в Україні на 17 січня
Погода в Україні в понеділок, 17 грудня, буде сніжною, однак не всюди. Попри це сильних морозів по всій території країни не буде. В деяких областях варто очікувати до 6 градусів тепла.
За даними синоптиків, цього дня опадів не буде лише в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях, а також в Криму. Там очікується мінлива хмарність. На решті території — мокрий сніг. Вітер — західний, 7-12 м/с.
На заході прогнозують від -1 до +2 градусів. На сході стовпчики термометрів коливатимуться від 1 градусу морозу до 2 градусів тепла.
У північних регіонах температура з -1 градуса морозу може піднятися до +2 градусів. На півдні прогнозують найтеплішу погоду — 2-6 градусів тепла.
У Києві очікується мокрий сніг, від -1 до +1 градуса тепла, а в Сімферополі буде мінлива хмарність – 4-6 градусів тепла.
Що робити під час сильного вітру?
- Зачиніть усі вікна у квартирі. Якщо вітри дуже сильні, то можна заклеїти вікна смужками скотчу по діагоналі скла.
Опинившись на вулиці під час сильних поривів вітру, слід триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, а також дерев. Озирніться навколо, потрібно бути якомога далі від усього, що може відірватися, зламатися і впасти на голову.
У разі сильного вітру необхідно сховатися в найближчому будинку (це може бути магазин, під'їзд будинку тощо).
Варто особливо уважно стежити за тим, щоб не перебувати під великими деревами, особливо це стосується тополь, і не паркувати під ними автомобілі, оскільки дерево може впасти.
- Не варто користуватися ліфтом, бо вітер може обірвати дроти на вулиці, через що відключиться електрика.