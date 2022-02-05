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СЬОГОДНІ Новини України

В Україну насувається шквальний вітер та сніг – де чекати негоди

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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5 лютого, 17:10
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Температура повітря вночі становитиме від 2 тепла до 3 градусів морозу
В Україні йтиме сніг. Фото: колаж: "Сьогодні"
В Україні йтиме сніг. Фото: колаж: "Сьогодні"

Погода в Україні в неділю, 6 лютого, буде сніговою у деяких регіонах. У кількох областях день пройде без опадів. Синоптики прогнозують сильний вітер до 15-20м/с.

Про це повідомили у Укргідрометцентрі.

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6 лютого вдень у східних та західних областях прогнозують невеликий мокрий сніг, а на решті території України буде без опадів.

Важливо відзначити, що на півночі на дорогах місцями очікується ожеледиця.

Вітер західний, 5-10 м/с, а вдень у західній частині подекуди пориви до 15-20 м/с.

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Температура повітря вночі становитиме від 2 тепла до 3 градусів морозу. У східній частині та Карпатах 4-9 градусів морозу, вдень 0-5 градусів тепла. На півдні Одещини очікується 6-9 градусів тепла, на високогір'ї Карпат буде 2-7 градусів морозу.

Погода в Україні 6 лютого. Карта

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Як пережити перепади температури?

Якщо ви знаєте, що погано реагуєте на зміну температури повітря та погоду, лікарі радять дотримуватися кількох правил.

Наприклад, потрібно повноцінно відпочивати і висипатися, і навіть провітрювати приміщення. Не слід забувати про фізичну активність, щоб зміцнити імунітет, розігнати метаболізм і нормалізувати кровообіг.

Також потрібно повноцінно харчуватися та відмовитися від "важкої їжі" (м'ясні страви, міцний чай або кава, боби, горох) на користь страв з овочів та риби, а також на користь зелені.

Слід відповідально стежити за здоров'ям та регулярно вимірювати артеріальний тиск, частоту пульсу та його ритмічність, рівень глюкози у крові. Не можна відмовлятися виконувати рекомендації лікаря або самостійно додавати будь-які ліки та змінювати їхнє дозування.

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