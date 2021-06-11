В Україну несподівано увірветься похолодання: синоптик уточнила прогноз на вихідні

У суботу в деяких областях навіть буде суха сонячна погода. Діденко розповіла, кому пощастить

Погода на вихідних буде сповнена сюрпризів: 12 червня в деяких областях буде навіть без дощів, а на наступний день – прийде похолодання і по всій країні буде мокро.

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Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

Субота

В Україні повсюдно буде тепло, протягом дня очікується 20-24 градуси.

Грозових опадів буде вистачати, однак уздовж смуги Чернігівська-Київська-Черкаська-Одеська області та Крим буде переважати суха і сонячна погода. У решті регіонів – грозові дощі, можливі шквали і град.

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У Києві сонячно і 21-24 градуси.

Неділя

Дощі з грозами охоплять практично всю територію України.

13 червня на заході, у Вінницькій, Житомирській та Київській областях очікується зниження температури повітря до 16 градусів (карта).

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Відзначимо, що це буде короткочасне похолодання, оскільки вже у понеділок знову буде понад 20 градусів.

На півдні, сході та більшості центральних областей 13 червня вдень 20-26 градусів.

У столиці дощ, гроза і похолодає до 19 градусів.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Харків накрила негода – випав сильний град, вулицю затопило.

А в Дніпрі вулиці перетворилися на річки, в маршрутках протікали дахи. Негода наробила чимало лиха в місті, автомобілі насилу пересувалися через глибокі калюжі, а містяни влаштували розваги на воді.