В Україну прибув Патріарх Варфоломій

Його в Києві привітав прем'єр-міністр Денис Шмигаль

Денис Шмигаль в Києві привітав Вселенського патріарха Варфоломія. Колаж: "Сьогодні"

В Україні в п'ятницю, 20 серпня, до 30-річчя Дня Незалежності прибув Вселенський Патріарх Варфоломій.

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Його в Києві привітав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, йдеться в Telegram-каналі глави уряду.

Він подякував патріарху за підтримку, яка надається країні.

"Символічний і важливий візит для нашої держави. Делегація Вселенського Патріархату візьме участь в урочистостях до 30-ї річниці відновлення нашої незалежності. Подякував за ту підтримку, яка надається Україні і українському народові з боку його святості", – йдеться в Telegram-каналі Дениса Шмигаля.

Раніше Вселенський Патріарх Варфоломій звернувся до українського народу в річницю Чорнобильської катастрофи. Він нагадав, що ця трагедія стала найстрашнішою ядерною катастрофою в історії людства, яка торкнулася не тільки України і українців, але й вплинула на широкий регіон на півдні і сході.

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Нагадаємо, Вселенський патріарх звинуватив РПЦ і Кирила в розколі православного світу.

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