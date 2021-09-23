В Україну прибув рейс з евакуйованими з Афганістану

В аеропорту "Борісполь" приземлився літак з Кабула. Це вже третій евакуаційний рейс з Афганістану, який привіз близько сотні чоловік.
Про це повідомляють новини "Сьогодні".
Третій евакуаційний рейс
Переговори по евакуації тривали кілька днів і тільки сьогодні, 23 вересня, вранці люди врешті-решт вилетіли. На борту окрім українців, знаходяться іноземці.
"Там небезпечно всім, іноземцям, людям з подвійним громадянством. Хто працював з іноземцями", – повідомив кореспондент "Сьогодні" Єгор Логінов.
Україна лідер по евакуації серед держав
Україна серед держав-лідерів Європи за кількістю евакуйованих громадян з Афганістану, повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.
Евакуація з Афганістану: літак з українцями з Кабулу приземлився у "Борисполі" (оновлено)
Нагадаємо, що:
- Після того як навесні США почали виведення військ з Афганістану, рух "Талібан" швидко і майже без опору захопило столиці понад 20 провінцій країни.
- Десятки тисяч афганців покинули свої будинки. Сполучені Штати та інші країни в терміновому порядку почали евакуювати співробітників своїх посольств в Кабулі. На деяких літаках змогли вилетіти за кордон кілька сотень афганців.
- 19 серпня люди продовжували спроби прорватися в аеропорт Кабула – єдине місце в країні, яка не контролюють ісламісти. бойовики відкривали по людям вогонь.