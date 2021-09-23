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В Україну прибув рейс з евакуйованими з Афганістану

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
23 вересня, 20:33
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В це раз на батьківщину повернулося близько сотні українців
З Кабула вилетів третій евакуаційний рейс. Колаж "Сегодня"
З Кабула вилетів третій евакуаційний рейс. Колаж "Сегодня"

В аеропорту "Борісполь" приземлився літак з Кабула. Це вже третій евакуаційний рейс з Афганістану, який привіз близько сотні чоловік.

Про це повідомляють новини "Сьогодні".

Третій евакуаційний рейс

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Переговори по евакуації тривали кілька днів і тільки сьогодні, 23 вересня, вранці люди врешті-решт вилетіли. На борту окрім українців, знаходяться іноземці.

"Там небезпечно всім, іноземцям, людям з подвійним громадянством. Хто працював з іноземцями", – повідомив кореспондент "Сьогодні" Єгор Логінов.

Україна лідер по евакуації серед держав

Україна серед держав-лідерів Європи за кількістю евакуйованих громадян з Афганістану, повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

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