В аеропорт "Київ" прибула ще одна партія вакцини Pfizer

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В Україну прибула ще одна партія вакцини від коронавірусу компанії Pfizer. Літак з препаратом приземлився в аеропорту "Київ".
Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні" Анастасія Блищик.
Усього з очікуваних 473 тисяч доз вакцини прилетіло близько 120 тисяч.
Загалом поставка буде в чотири етапи. А вакцинувати почнуть вже після того, як надійдуть всі 473 тисяч доз, оскільки саме в останній поставці буде розчин для вакцин.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що в Києві злочинне угруповання через інтернет продавало фейкову вакцину від коронавірусу компанії Pfizer .
Журналісти "Сьогодні" звернулися до офіційних джерел і дізналися, чи варто боятися підроблених COVID-препаратів.
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