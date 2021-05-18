В аеропорт "Київ" прибула ще одна партія вакцини Pfizer

Вакцинацію препаратами з нової партії почнуть коли закінчать поставки, оскільки саме в останній буде розчин для щеплення

/ Фото: Сьогодні

В Україну прибула ще одна партія вакцини від коронавірусу компанії Pfizer. Літак з препаратом приземлився в аеропорту "Київ".

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Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні" Анастасія Блищик.

Усього з очікуваних 473 тисяч доз вакцини прилетіло близько 120 тисяч.

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Загалом поставка буде в чотири етапи. А вакцинувати почнуть вже після того, як надійдуть всі 473 тисяч доз, оскільки саме в останній поставці буде розчин для вакцин.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що в Києві злочинне угруповання через інтернет продавало фейкову вакцину від коронавірусу компанії Pfizer .

Журналісти "Сьогодні" звернулися до офіційних джерел і дізналися, чи варто боятися підроблених COVID-препаратів.

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