В Україну прибула нова партія вакцини Pfizer – понад 180 тисяч доз (фото)

Нові дози американської вакцини будуть використовувати для щеплення українців в центрах масової вакцинації

У неділю, 29 серпня, в Україну прибула нова партія вакцини від коронавірусу від Pfizer-BioNTech, які країна отримала від уряду США. 188 370 доз допоміг доставити Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ)

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Про це повідомляє прес-служба фонду.

"Ці дози разом з розчинником для розведення вакцини надаються Україні урядом США через ініціативу COVAX в рамках глобальних заходів щодо забезпечення справедливого та рівного доступу до безпечних і ефективних вакцин проти COVID-19 для всіх країн світу", – заявили в ЮНІСЕФ.

Нові дози американської вакцини будуть використовувати для щеплення українців в центрах масової вакцинації та імунізації організованих колективів.

Фото: ЮНІСЕФ

"До кінця 2021 року, очікується, що Україна повинна отримати достатню кількість вакцин різних виробників, щоб захистити до 20% населення від COVID в рамках ініціативи", – додали в організації.

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Фото: ЮНІСЕФ

Поставки вакцини

У липні, ЮНІСЕФ доставив 2 000 040 доз вакцини Moderna від COVID-19, наданих урядом США через COVAX.

До кінця 2021, як очікується, Україна повинна отримати достатню кількість вакцини в рамках ініціативи, щоб захистити до 20% населення від COVID-19.

Загалом, Україна вже отримала 4 325 910 доз вакцин різних виробників (Pfizer, Moderna і AstraZeneca) в межах цієї ініціативи.

Фото: ЮНІСЕФ

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