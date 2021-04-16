До України прибула вакцина Pfizer (фото, відео)

До України сьогодні, 16 квітня, прибула перша партія вакцини від коронавірусу за глобальним механізмом COVAX. Спецрейс прибув до Києва до аеропорту "Жуляни" і доставив перші 117 тисяч доз вакцини компанії Pfizer.
Про це повідомляє кореспондентка "Сьогодні" Дарина Сметанко.
Фото: Дарина Сметанко, "Сьогодні"
Фото: Дарина Сметанко, "Сьогодні"
Фото: Дарина Сметанко, "Сьогодні"
Нагадаємо, минулого тижня Україна уклала договір із Pfizer на поставку 10 мільйонів доз вакцини проти COVID-19.
Також ми писали, що дослідження підтвердило, що вакцина Pfizer є безпечною і ефективною для вагітних.
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