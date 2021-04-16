До України прибула вакцина Pfizer (фото, відео)

Сьогодні прибула перша партія, найближчим часом очікуються ще поставки

До України сьогодні, 16 квітня, прибула перша партія вакцини від коронавірусу за глобальним механізмом COVAX. Спецрейс прибув до Києва до аеропорту "Жуляни" і доставив перші 117 тисяч доз вакцини компанії Pfizer.

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Про це повідомляє кореспондентка "Сьогодні" Дарина Сметанко.

Фото: Дарина Сметанко, "Сьогодні"

Реклама Фото: Дарина Сметанко, "Сьогодні"

Фото: Дарина Сметанко, "Сьогодні"

Фото: Дарина Сметанко, "Сьогодні"

Нагадаємо, минулого тижня Україна уклала договір із Pfizer на поставку 10 мільйонів доз вакцини проти COVID-19.

Також ми писали, що дослідження підтвердило, що вакцина Pfizer є безпечною і ефективною для вагітних.

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