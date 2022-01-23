Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією Харків встоїть? Харків встоїть? 💥 Телефонні терористи
СЬОГОДНІ Новини України

В Україну прибула друга партія летального озброєння від США

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
23 січня, 22:38
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Штати надали Україні 80 тонн зброї
Зброя прибула в Україну увечері 23 січня/Колаж: "Сьогодні"
Зброя прибула в Україну увечері 23 січня/Колаж: "Сьогодні"

В Україну надійшла друга партія військової допомоги від Сполучених Штатів Америки. Літак з озброєнням приземлився увечері 23 січня.

Про це у Twitter повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Реклама

Деталі

Сполучені Штати Америки передали нашій країні понад 80 тонн озброєння.

"Другий птах у Києві! Понад 80 тонн зброї для посилення обороноздатності України від наших друзів із США!", — написав Резнікові.

Допомога для України

Раніше стало відомо, що Україна отримає гелікоптери, які використовувалися афганськими чиновниками для втечі до сусідніх країн. ЗСУ очікують отримати від США шість нових вертольотів – п'ять Мі-17В5 та один Мі-8МТВ.

Крім того, Велика Британія перекидає в Україну легкі протитанкові озброєння. 17 січня до аеропорту Бориспіль прибули два літаки C-17A Globemaster III британських ВПС, які доправили легкі протитанкові оборонні системи.

Реклама

Чехія, Литва, Канада та Німеччина планують посилити військову співпрацюз Україною через загрозу російській агресії. Зокрема, Литва вже затвердила план військової підтримки України, за яким буде збільшено кількість інструкторів навчальної місії, а також закуплено тепловізори.

У жовтні США передали Україні у рамках міжнародної допомоги військовий вантаж для Збройних сил на суму 60 мільйонів доларів.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров У МЗС відповіли на скандальну заяву німецького політика: "Завдає шкоди" Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Злили хімікати? Ми дізналися, чому в Києві раптово позеленіла річка Сирець Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна У Буковель йде сонячна погода! Синоптики дали прогноз Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сьогодні
23 січня. Руслан Пономарьов. 20 років тому 18-річний юнак з Горлівки, достроково вигравши шахову корону, став наймолодшим чемпіоном світу в історії…
Історія дня - за хвилину
Пакуємо валізи!
Куди і як полетіти українцям?
✈️
Дізнатись
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Опитування
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів
ASMR-проєкт
10 найкайфовіших звуків зими
Спіймати святковий вайб
ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Реальна містика 🎃
Коронавірус за тиждень

102 997

захворіло за тиждень в Україні

+98%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.32

Російський рубль (₽)

0.3696

Євро (€)

32.11

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Що з коханням у 2022 році
Гороскоп для всіх знаків зодіаку
Хто закохається, одружиться

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти