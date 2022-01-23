В Україну прибула друга партія летального озброєння від США

В Україну надійшла друга партія військової допомоги від Сполучених Штатів Америки. Літак з озброєнням приземлився увечері 23 січня.
Про це у Twitter повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.
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Сполучені Штати Америки передали нашій країні понад 80 тонн озброєння.
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"Другий птах у Києві! Понад 80 тонн зброї для посилення обороноздатності України від наших друзів із США!", — написав Резнікові.
Допомога для України
Раніше стало відомо, що Україна отримає гелікоптери, які використовувалися афганськими чиновниками для втечі до сусідніх країн. ЗСУ очікують отримати від США шість нових вертольотів – п'ять Мі-17В5 та один Мі-8МТВ.
Крім того, Велика Британія перекидає в Україну легкі протитанкові озброєння. 17 січня до аеропорту Бориспіль прибули два літаки C-17A Globemaster III британських ВПС, які доправили легкі протитанкові оборонні системи.
Чехія, Литва, Канада та Німеччина планують посилити військову співпрацюз Україною через загрозу російській агресії. Зокрема, Литва вже затвердила план військової підтримки України, за яким буде збільшено кількість інструкторів навчальної місії, а також закуплено тепловізори.
У жовтні США передали Україні у рамках міжнародної допомоги військовий вантаж для Збройних сил на суму 60 мільйонів доларів.
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