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До України прибуло ще 700 тис. доз вакцини AstraZeneca

3 червня, 20:28

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Ляшко пообіцяв, що всі, хто зробив перше щеплення вакциною AstraZeneca, зможуть зробити і друге щеплення цим препаратом

До України в четвер, 3 червня, прибула нова партія вакцини AstraZeneca за прорамою глобальної ініціативи COVAX – 705 600 доз.

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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко у Facebook.

"Як і обіцяв, усі, хто зробив перше щеплення вакциною AstraZeneca, обов'язково зможуть зробити і друге щеплення цим імунобіологічних препаратом. Цю партію будемо використовувати для вакцинації другою дозою тих, хто отримав перше щеплення вакцинами CoviShield/AstraZeneca і AstraZeneca-SKBio", – уточнив міністр.

Він додав, що цією вакциною роблять щеплення, зокрема, працівникам охорони здоров'я, учасникам ООС, соцпрацівникам, священнослужителям, співробітникам МВС, СБУ та людям старше 65 років.

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"Окремо зазначу, що друге щеплення отримають також і люди, які вакцинувались залишковими дозами, та громадські діячі", – зазначив Ляшко.

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Нагадаємо, 1 червня в Україні зареєстрували вакцину від коронавірусу компанії AstraZeneca європейського виробництва для екстреного медичного застосування.

Ми також повідомляли, що Канада дозволила комбінувати препарати від AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech і Moderna.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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