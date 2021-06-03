До України прибуло ще 700 тис. доз вакцини AstraZeneca

Ляшко пообіцяв, що всі, хто зробив перше щеплення вакциною AstraZeneca, зможуть зробити і друге щеплення цим препаратом

До України в четвер, 3 червня, прибула нова партія вакцини AstraZeneca за прорамою глобальної ініціативи COVAX – 705 600 доз.

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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко у Facebook.

"Як і обіцяв, усі, хто зробив перше щеплення вакциною AstraZeneca, обов'язково зможуть зробити і друге щеплення цим імунобіологічних препаратом. Цю партію будемо використовувати для вакцинації другою дозою тих, хто отримав перше щеплення вакцинами CoviShield/AstraZeneca і AstraZeneca-SKBio", – уточнив міністр.

Він додав, що цією вакциною роблять щеплення, зокрема, працівникам охорони здоров'я, учасникам ООС, соцпрацівникам, священнослужителям, співробітникам МВС, СБУ та людям старше 65 років.

"Окремо зазначу, що друге щеплення отримають також і люди, які вакцинувались залишковими дозами, та громадські діячі", – зазначив Ляшко.

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Нагадаємо, 1 червня в Україні зареєстрували вакцину від коронавірусу компанії AstraZeneca європейського виробництва для екстреного медичного застосування.

Ми також повідомляли, що Канада дозволила комбінувати препарати від AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech і Moderna.

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