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В Україну прийде довгоочікувана жара – прогноз погоди на найближчі дні (карта)

22 травня, 15:00

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

У деяких областях прогнозують дощі, подекуди навіть грози, але вони не завадять приходу літнього тепла в країну

В Україні різко потепліє

В Україні різко потепліє / Фото: Pixabay

У найближчі дні в Україні буде по-літньому тепло, але деякі регіони будуть заливати дощі, подекуди навіть грози.

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Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

У неділю, 23 травня, синоптики прогнозують дощі на заході та півночі України, на решті території буде сонячно і без опадів.

Температура повітря:

  • на заході – 16-23 градуси тепла;
  • на сході – 21-27 градусів:
  • на півночі – 20-23 градуси;
  • на півдні – 20-27 градусів;
  • в центрі України і в Києві – 20-23 градуси;

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У понеділок, 24 травня, грозові дощі прогнозують в Чернігові, Сумах, Харкові, Луганську, Полтаві, Дніпрі, Кропивницькому, Запоріжжі та Донецьку. На решті території – сонячно і без опадів.

Температура повітря:

  • на заході – 18-23 градуси тепла;
  • на сході – 20-24 градуси:
  • на півночі – 18-23 градусів;
  • на півдні – 21-24 градуси;
  • в центрі України і в Києві – 20-23 градуси;

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У вівторок, 25 травня, дощами почне заливати західну Україну – грози будуть в Луцьку, Рівному, Львові, Тернополі, Ужгороді, Івано-Франківську та Чернівцях. В інших областях буде жарко і сонячно.

Температура повітря:

  • на заході – 21-25 градусів тепла;
  • на сході – 24-27 градусів:
  • на півночі – 21-25 градусів;
  • на півдні – 20-27 градусів;
  • в центрі України і в Києві – 22-25 градусів;

У середу, 26 травня, Україну накриє спека, буде сонячно і ясно майже по всій країні. Лише в Сумах, Чернігові та Харкові – похмуро і грозові дощі.

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Температура повітря:

  • на заході – 18-22 градуси тепла;
  • на сході – 24-29 градусів:
  • на півночі – 22-25 градусів;
  • на півдні – 25-29 градусів;
  • в центрі України і в Києві – 22-25 градусів;

Раніше ми повідомляли, що в суботу, 22 травня, очікується суха і сонячна погода на більшій частині території України. Тільки на заході пройдуть невеликі дощі.

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