В Україну приходять дощі, однак вдень збережеться тепло

Тільки в Донецькій і Луганській областях не буде дощів і гроз

В Україну приходить сезон дощів / Колаж "Сьогодні"

У суботу, 18 вересня, в Україні вдень буде зберігатися тепло, проте практично всю країну накриють дощі.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Всю західну Україну протягом 18 вересня будуть заливати дощі. Синоптики прогнозують негоду і вдень, і вночі. Температура повітря складе +15 ... + 19 градусів.

Більше не пощастить північним регіонам. Тут синоптики обіцяють грози і зниження денної температури до +14 градусів. Вночі разом можна очікувати всього +10 градусів.

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На сході України ні краплі вологи не обіцяють в Донецькій і Луганській областях. При цьому температура там буде від +20 до +22 градусів.

В центрі України дощі будуть, а температуру повітря можна очікувати вдень +19 ... +22, вночі – +12 ... + 15.

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Навіть на півдні України включно з Кримом будуть дощі і грози, а температура – всього лише +20 ... + 23 градусів.

Протягом усього дня у Києві також варто очікувати дощів. Вдень температура буде +17 ... + 19 градусів.

Довгострокові прогнози