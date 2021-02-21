До України прийшла весна? Скільки триватиме потепління

Довгоочікуване потепління в Україні протримається трохи довше, ніж прогнозувалося. Плюсова температура в багатьох областях спостерігатиметься як мінімум до четверга, 25 лютого. І хоча на сході України похолодає 24 лютого, 25 лютого погода знову почне поліпшуватися.

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Про це свідчить прогноз Укргідрометцентру.

Погода 22 лютого

Робочий тиждень в Україні почнеться з весняної погоди – по всій території країни вдень очікується "плюс". Опади можливі тільки на сході – в Сумській, Луганській і Харківській областях.

На заході України – до 12 градусів тепла, змінна хмарність. У Києві +1...+3.

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Погода 23 лютого

Велика частина території України залишиться у впевненій плюсовій зоні – до 11 градусів, без опадів.

На сході України місцями пройде сніг. Найхолодніше буде в Луганській області – до мінус шести градусів.

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У Києві – мінлива хмарність, температура повітря – один-три градуси вище нуля.

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Погода 24 лютого

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Похолодання до дев'яти градусів морозу повернеться на схід України, там же очікується невеликий сніг.

В інших областях буде переважно тепло і сонячно. У Закарпатті очікується і зовсім плюс 12 градусів. У Києві хмарно, 1-3 градуси вище нуля.

Погода 25 лютого

У східних регіонах залишиться мінусова температура, але повернеться сонце. Невеликий сніг очікується лише в Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях.

На заході – до 12 градусів вище нуля, здебільшого ясно і сухо.

У Києві збережеться температура повітря +1...+3 градуси, але на небі з'являтиметься сонце.

Відео: Сьогодні

Також ми дізнавалися, якою буде погода в Україні до кінця 2021 року. Читайте про це докладніше в матеріалі "Аномальне тепло і суворі морози: прогноз погоди на весь 2021 рік".

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