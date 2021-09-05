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В Україну прийшло бабине літо? Як зміниться погода 6 вересня – прогноз

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
5 вересня, 15:52
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Найближчої ночі в більшості областей України очікується 1-6 градусів тепла, переважно на ґрунті заморозки 0-3 градуси
В Україну прийшло бабине літо разом з першими заморозками. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україну прийшло бабине літо разом з першими заморозками. Фото: колаж "Сьогодні"

Синоптики розповіли, яка буде погода 6 вересня. В Україну разом з антициклоном прийшло перше цієї осені бабине літо – холодні ночі, сонце вдень, безвітряно і летюча павутина.

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Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко в Facebook.

Погода 6 вересня

У понеділок, 6 вересня, в Україні повсюдно переважатиме суха погода.

"Температура повітря. Хотілося б вище, але осінь взялася за виконання своїх обов'язків міцно. Вже минулої ночі градуси, як кошенята до мами-кішки, тулилися до нуля. Найближчої ночі в більшості областей України очікується +1...+6 градусів, переважно на ґрунті заморозки 0-3 градуси. Традиційно більш захищені від холоду регіони – Закарпаття та південь України – уникнуть заморозків. Протягом дня температура повітря підніметься до +13...+18 градусів, у південній частині та на Закарпатті +18...+23 градуси", – розповіла Наталка Діденко.

Холодний фронт іде з України. Фото: Наталка Діденко / Facebook
Холодний фронт іде з України. Фото: Наталка Діденко / Facebook

Київ

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У Києві новий тиждень почнеться сухою і сонячною погодою. Вночі очікується 3-6 градусів тепла. В околицях столиці можливі заморозки на ґрунті, а якщо небо буде хмарним, то заморозки малоймовірні. Днем в Києві потеплішає +13...+15 градусів.

Бабине літо настає. Фото: Наталя Діденко/Facebook
Бабине літо настає. Фото: Наталя Діденко/Facebook

"Надалі в Києві та в більшості областей України '"бабине" сонце крутитиме градусний регулятор сильніше, теплішатиме. Проте вночі буде холоднувато, особливо це відчуватимуть ті, в кого нема індивідуального опалення, лише централізоване. Зустрічаємо сонячний антициклон, підставляємо носа теплим променям, тримаємо ближче до себе пухнастих котів, відбиваємося, як можемо, від заморозків, радіємо айстрам і чорнобривцям. Бабине літо прийшло!" - зазначила синоптик.

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