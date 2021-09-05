В Україну прийшло бабине літо? Як зміниться погода 6 вересня – прогноз

Синоптики розповіли, яка буде погода 6 вересня. В Україну разом з антициклоном прийшло перше цієї осені бабине літо – холодні ночі, сонце вдень, безвітряно і летюча павутина.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко в Facebook.
Погода 6 вересня
У понеділок, 6 вересня, в Україні повсюдно переважатиме суха погода.
"Температура повітря. Хотілося б вище, але осінь взялася за виконання своїх обов'язків міцно. Вже минулої ночі градуси, як кошенята до мами-кішки, тулилися до нуля. Найближчої ночі в більшості областей України очікується +1...+6 градусів, переважно на ґрунті заморозки 0-3 градуси. Традиційно більш захищені від холоду регіони – Закарпаття та південь України – уникнуть заморозків. Протягом дня температура повітря підніметься до +13...+18 градусів, у південній частині та на Закарпатті +18...+23 градуси", – розповіла Наталка Діденко.
Київ
У Києві новий тиждень почнеться сухою і сонячною погодою. Вночі очікується 3-6 градусів тепла. В околицях столиці можливі заморозки на ґрунті, а якщо небо буде хмарним, то заморозки малоймовірні. Днем в Києві потеплішає +13...+15 градусів.
"Надалі в Києві та в більшості областей України '"бабине" сонце крутитиме градусний регулятор сильніше, теплішатиме. Проте вночі буде холоднувато, особливо це відчуватимуть ті, в кого нема індивідуального опалення, лише централізоване. Зустрічаємо сонячний антициклон, підставляємо носа теплим променям, тримаємо ближче до себе пухнастих котів, відбиваємося, як можемо, від заморозків, радіємо айстрам і чорнобривцям. Бабине літо прийшло!" - зазначила синоптик.
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