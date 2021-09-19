До України прийшло похолодання – синоптик уточнила прогноз погоди

В Україні 20 вересня суттєво похолодає – у більшості областей вдень очікується усього +7...+13 градусів.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.
"Циклон поступово відступатиме, за ним втягуватиметься північними та північно-західними вітрами холодне повітря", – йдеться у повідомленні.
Проте на сході, півдні, у Дніпрі з районами ще буде тепло – Діденко прогнозує +14...+19 градусів, подекуди до +20 градусів.
Синоптик прогнозує незначні дощі по всій Україні, а в більшості центральних областей, на заході та на півдні країни дощ припинятиметься.
У Києві буде хмарно, з районними невеликими дощами, ввечері поривчастим вітром. Вдень очікується +10...+12 градусів.
До України прийшла осінь
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