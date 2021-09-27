В Україну прийшло друге бабине літо: в яких областях буде під 20 градусів

Після недавніх холодів і вогкості погода в Україні знову зміниться – над нашою країною буде господарювати антициклон

Найближчими днями осіння погода порадує українців. Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev

Після тижня холодів і дощів в Україні знову поліпшилася погода. Сьогодні у всіх областях очікується в середньому 16 градусів тепла, а місцями стовпчики термометрів сягатимуть і 20 градусів. Водночас ніяких дощів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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У центральних (в тому числі і в Києві), східних і північних областях очікується 13-15 градусів.

На півдні і заході країни 16-18 тепла, на Закарпатті до +22.

Найближча ніч очікується достатньо холодною, всього 5-8 градусів.

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На всій території країни переважатиме суха і сонячна погода.

В Україну прийшла справжня осінь, а місцями і зима

Нещодавно в Карпатах температура повітря опускалася до 6 градусів морозу – це була найнижча температура у вересні для високогір'я. Але і це ще не все, на горі Піп Іван Чорногірський випав перший осінній сніг.

23 вересня вже в Чернівецькій області випав сніг. Сніг помічений на горі Томнатик, яка знаходиться на хребті Томнатикул, в межах Вижницького району.

А 18 вересня Одесу затопило після потужної зливи. Місцеві жителі насилу пересувалися дорогою – на деяких ділянках людям було по коліно води.

Також ми писали, як нещодавно російський Сочі опинився під водою після потужної зливи. Через несприятливі погодні умови навіть перенесли на невизначений строк перегони Формули-1.