Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🚨 Обстріл Одещини 🐍 Зміїний звільнили! 🙏 Доля захисників "Азовсталі" Робота під час війни Робота під час війни
СЬОГОДНІ Новини України

В Україну з важливим завданням приїхав екс-генсек НАТО: що планує

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
1 липня, 13:50
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Андерс Фог Расмуссен розповів, що буде робити для України
/ Фото: Колаж: Сьогодні

До Києва прибув Андерс Фог Расмуссен — генеральний секретар НАТО (2009 -2014). Він відвідав Ірпінь, який постраждав від рук окупантів. Також він планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, який попросив його очолити міжнародну групу експертів. Ця група підготує рекомендації для українського уряду щодо того, як можна уникнути подальших вторгнень Росії у майбутньому шляхом надання Україні потужних комплексних гарантій безпеки. Подробиці дізналася кореспондентка "Сьогодні" Марина Асмолова.

"Я приїхав сюди, щоб зробити власний внесок, щоб Україна не лише виграла війну, а й отримала мир. І ми починаємо цю роботу сьогодні. Важко знайти краще місце для того, щоб почати цю роботу, ніж місто Ірпінь. Тут ми пам’ятаємо усіх мужніх людей які зробили так багато для того, щоб протидіяти жорстоким російським нападам", — сказав він

Реклама

Консультаційна група з гарантій безпеки України має напрацювати перелік гарантій безпеки для України, зазначив Андерс Фог Расмуссен. Він підкреслив, що Україна має отримати потужні гарантії безпеки.

"Якщо ми зможемо задовольнити бажання України щодо НАТО і щодо статті 5-ої, наше завдання полягає в тому, щоб подумати над тим, як ми зможемо забезпечити ще й альтернативні гарантії безпеки. Україна має отримати їх негайно. Вони мають включати гарантоване право України на самооборону, тобто мати достатньо потужну і надійну армію, ЗСУ. Бо, по суті, це єдина гарантія безпеки. Але окрім цього ми можемо подумати й над гарантіями безпеки від міжнародних гарантів – від США, Великобританії, Франції, Німеччини, Туреччини. Ми будемо аналізувати та розглядати усі ці можливості. Комплексна відбудова України є частиною гарантій безпеки після повного знищення окремих регіонів. Ми маємо започаткувати такі", — сказав Расмуссен.

Також він прокоментував отримання Україною статусу кандидата в ЄС.

Реклама

"Їй треба отримати усе, що цей статус надає. Ми будемо оперативно працювати над цим. Певні результати будуть вже наприкінці літа, на початку осені", — зазначив політик.

Нагадаємо, 23 червня Україна отримала статус кандидата на вступ до Європейського Союзу.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив та прокоментував цю подію.

Реклама

"Щойно отримали кандидатство. Це перемога. Чекали 120 днів і 30 років. А потім переможемо ворога і відпочинемо. А може, спочатку відбудуємо Україну і потім уже відпочинемо. Може, навіть переможемо, відбудуємо і вступимо до ЄС, і потім вже відпочинемо. А може, й не відпочинемо... Хоча, ні, діти образяться. Але ми обов'язково переможемо", — заявив Зеленський.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Докладніше
Війна в Україні з космосу
Більше новин
🙏 Keep Calm
Допомога під час війни
Більше новин
Хроніка обстрілів
Більше про це
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
🏠 Квартирне питання
Новини нерухомості
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Фан-сектор
Вболівай за футбол!
Be in Techno Trends
Слідкуй за новинами
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🔮 Прогнози та гороскопи
Що ще кажуть зірки?
МЕД-ФРОНТ
Війна з рідкісними хворобами
Історії пацієнтів
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:00 1 липня
1
Особовий склад 35750
Особовий склад
2
Танки 1577
Танки
3
ББМ 3736
ББМ
4
Артилерія 796
Артилерія
5
Засоби ППО 105
Засоби ППО
6
РСЗВ 246
РСЗВ
7
Літаки 217
Літаки
8
Гелікоптери 186
Гелікоптери
9
БПЛА 645
БПЛА
10
Кораблі/катери 15
Кораблі/катери
11
Транспорт 2610
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
Нескорені
27-річний боєць полку “Азов” з позивним “Мольфар” був начальником зв’язку штабу оборони Маріуполя. До цього хлопець з Прикарпаття 8 років воював на Донбасі. Дивом вижив під час авіаударів росіян по “Азовсталі”, але отримав важкі поранення. А далі була неймовірна евакуація гелікоптерами ЗСУ…
Дивовижна історія порятунку
Герої не вмирають!

Позивний “Кум”... Олег Куцин - командир 49-го стрілецького батальйону «Карпатська Січ» 93-ї ОМБр «Холодний Яр». Легендарний патріот, який боровся за незалежність України ще у часи СРСР: був учасником «Революції на граніті», членом «Просвіти»… На російсько-українській війні - з 2014-го. Перший в історії комбат ЗСУ у званні молодшого лейтенанта. Загинув під час обстрілу на Ізюмському напрямку…

Історія героя
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

19425.64

Bitcoin Cash (BCH)

100.84

Binance Coin (BNB)

221.39

Ethereum (ETH)

1064.57

Litecoin (LTC)

51.36

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
50,00
55,00
-
-
-
57,99
-
-
48,90
56,00
-
-
51,00
57,00
-
-
-
56,99
-
-
50,99
57,99
-
-
51,00
57,00
-
-
50,00
55,00
-
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
18%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,40 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$25,1 млрд
Прогноз
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.4

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти