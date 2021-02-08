В Україну знову йде арктичний холод: коли вдарять морози до -25

У найближчі дні трохи потеплішає, але це ненадовго. Наталка Діденко розповіла, коли похолодає ще більше

Поки Україна бореться з наслідками снігопадів, нас знову чекають люті морози в кінці тижня і на початку наступного, місцями буде доходити до 25-27 градусів. Про це свідчать прогнози синоптиків і погодних сайтів.

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Синоптик Наталка Діденко у Facebook повідомила, що в найближчі дні буде трохи теплішати, а на вихідних і на початку наступного тижня морози знову посиляться.

"Температура вночі навіть буде опускатися до 20-25 градусів морозу ... Буде серйозне арктичне похолодання", – сказала Діденко.

Погодний ресурс Gismeteo теж підтверджує сильні морози, найхолодніше буде на півночі країни і у Києві. На вихідних буде в районі 15 градусів морозу вночі і -13 вдень. А ось на початку наступного тижня вночі 22-27 градусів морозу вночі і близько -20 вдень.

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У свою чергу завідувач відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди інституту Вазіра Мартазінова розповідала, коли припиняться снігопади і морози.

Тим часом в Україні продовжує бушувати негода, в деяких регіонах країни сильні снігопади паралізували рух на дорогах, міста заклякли в заторах. Читайте всі подробиці снігового апокаліпсису.

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