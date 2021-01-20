В Україну знову повертається "весна": де і коли потеплішає до +10

Ночі ще будуть дуже морозними, а ось вдень погода здивує

В Україні змінюється погода- із завтрашнього дня половину Україну накриє тепла повітряна маса, місцями буде під 10 градусів. Однак на сході ще будуть сильні морози.

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Про це повідомила в Facebook синоптик Наталія Діденко.

Вночі на сході, в Сумській, Полтавській, Дніпропетровській і навіть Запорізькій областях температура може досягати 15-24 градуси морозу, а вдень там 4-10 градусів нижче нуля.

А ось на заході очікується до 2-7 градусів тепла.

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На решті території – поступовий перехід від помірних морозів вночі до відлиги вдень.

У Києві в четвер навряд чи варто очікувати опади, але може посилитися вітер. Найближчої ночі у столиці ще морозно – 8-10 градусів, а вже завтра вдень потеплішає до "плюсів".

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В Укргідрометцентрі теж показали, як буде змінюватися погода в найближчі дні. У п'ятницю в Криму і в деяких західних областях обіцяють до +10.

Четвер.

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П'ятниця.

Також ми розповідали, як на Водохреща кияни купалися в ополонці.

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