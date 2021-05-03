В Україну знову повертаються заморозки: як зміниться погода у вівторок

Після дуже теплих свят температура повітря знизиться приблизно на 5-10 градусів, особливо холодно буде вночі

В Україну вже прийшло похолодання на захід країни, а завтра, 4 травня, знизиться температура у всіх областях. Вночі місцями навіть очікуються заморозки. А ось дощі відступлять – майже всюди буде сухо.

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Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

За її словами, найбільш імовірними заморозки будуть в західних, північних і центральних областях, в основному на ґрунті. На півдні і сході України морозити не буде.

Вдень теж буде свіжо, 10-15 градусів. У Донецькій і Луганській областях тепліше, 12-17 градусів.

Погоду формуватиме антициклон, тому в більшості областей світитиме сонце, проте "хвіст" атмосферного фронту черкне по півночі – там вдень можливі невеликі дощі.

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У Києві у вівторок ніч буде ясною, зоряною і холодною, всього 3-5 градусів. В околицях можливі заморозки на ґрунті 0-2 градусиа. Вдень у столиці потеплішає максимум до +12. Без опадів.

Квітень в Україні видався досить холодним, іноді навіть сніжним. Останнього місяця весни варто очікувати температурних гойдалок (тепло і похолодання змінюватимуть один одного) і дощів. "Сьогодні" дізналися у синоптиків прогноз погоди на травень.