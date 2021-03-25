В Україну вже їде перша партія китайської вакцини

В Україні препарат CoronaVac вже зареєстрований і готовий до використання

З Китаю в Україну відправили першу партію вакцини від COVID-19 CoronaVac виробництва компанії Sinovac Biotech.

Реклама

Про це повідомляє посольство України в КНР.

Фото: china.mfa.gov.ua

Дипломати повідомили, що препарат в кількості 1,9 мільйона доз був відправлений в Україну сьогодні.

"Вакцина, яка була зареєстрована в Україні, пройшла усі етапи клінічних досліджень, офіційно підтвердивши свою ефективність і безпечність, і нині вже широко застосовується для захисту населення від пандемії у КНР, Бразилії, Мексиці, Чилі, Туреччині, Індонезії, Таїланді, Малайзії", – розповіли в посольстві.

В тренді Леонід Кравчук теж вакцинувався від COVID-19: відео

Фото: china.mfa.gov.ua

Нагадаємо, у січні бразильський біотехнологічний центр Інститут Бутантан провів дослідження, згідно з якими загальна ефективність вакцини CoronaVac виявилася 50,38%.

Реклама

Пізніше в "Лекхімі" заявили, що випробування в Туреччині показали значно вищий результат – 83,5%. Крім того, ця вакцина запобігла важким формам перебігу захворювання та госпіталізації в 100% випадків.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама