Благодатний вогонь їде в Україну – зустрічати будуть в Києво-Печерській Лаврі

На прихожан Української православної церкви чекають сьогодні ввечері біля Успенського собору, де вони зможуть зустріти вогонь з Єрусалиму

В Єрусалимі сталося традиційне пасхальне диво – сходження Благодатного вогню. Його вже везуть до України, аби поширити по єпархіях.

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Про це повідомили "Сьогодні" в пресслужбі УПЦ МП.

Як очікується, до Києва його доправлять близько 17:30 – літак з вогнем приземлиться в аеропорту "Київ" (Жуляни).

А близько 23:00 перед Успенським собором Києво-Печерської Лаври відбудеться зустріч Благодатного вогню.

Зі столиці Благодатний вогонь доправлять до всіх єпархій Української православної церкви, аби віряни змогли відчути ту радість, яка відбулася на Святій Землі.

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Нагадаємо, що парафії Православної церкви України теж отримають Благодатний вогонь. Його зустріч відбудеться 1 травня в міжнародному аеропорту "Бориспіль", а на сам Великдень, 2 травня, від станції метро "Хрещатик" до Майдану Незалежності в Києві пройде тематична театралізована хода.

За словами предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія, на свято в Україні не будуть закривати церкви, але віряни муситимуть дотримуватися обмежень – дистанції, носити маски та дотримуватися всіх карантинних правил, щоб убезпечити себе та інших.