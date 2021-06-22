В Україну повернулися грози: де 22 червня ще встигнуть позагоряти (карта)

Після невеликого перепочинку у вівторок продовжить заливати Одеську, Миколаївську і Херсонську області та Крим

Україну після спекотного і відносно сухого понеділка у вівторок знову накриють грози, але кільком областям усе-таки пощастить.

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Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Так, у Києві поки збережеться спекотна погода без опадів і буде досить сонячно, температуру обіцяють до 32 градусів.

Спекотно, сухо і сонячно буде і в північних Чернігівській і Сумській областях – температура від 31 до 33 градусів.

Також поки без опадів у найсхіднішій частині України, крім того у Харківській, Луганській і Донецькій областях обіцяють спеку до 34-36 градусів. А ось у Дніпрі, Полтаві та Запоріжжі при температурі до 32 градусів пройдуть грози.

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На заході – кому як пощастить: у Волинській та Рівненській областях обіцяють сонце і 30-32 градуси, а решту західного регіону знову накриють грози.

Заливати у вівторок після невеликого перепочинку продовжить і Одеську, Миколаївську та Херсонську області і Крим. Температура на півдні України – 27-30 градусів.

Нагадаємо, перед вихідними зливи атакували Одесу. Машини тонули посеред дороги, а люди вбрід добиралися додому.

Ми також писали, що синоптики прогнозують пекельну спеку протягом всього найближчого тижня – місцями температура сягне 34 градусів, але Буковину і південь продовжить заливати й далі.