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В Україну повернулися морози: де чекати -17 градусів

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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24 січня, 16:00
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Синоптики розповіли, на яку погоди чекати у країні у вівторок, 25 січня, – свіжий прогноз
Сніг синоптики обіцяють лише на півдні та сході країни / Колаж "Сьогодні"
Сніг синоптики обіцяють лише на півдні та сході країни / Колаж "Сьогодні"

Погода в Україні завтра, 25 січня, буде морозною та сніжно. Стовпчики термометрів вдень опустяться до -8 градусів. Через низьку температуру синоптики попереджають про ожеледь, яка може бути на дорогах та тротуарах.

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Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко.

Вночі у більшості областей передбачається морозяна погода. Температура повітря від -13 до -7 градусів, а вдень від -8 до -3 градусів. На півдні країни температура може прогрітись до 0 градусів.

У західних областях уночі буде найхолодніше. Так стовпчики термометрів опустяться до -17 градусів, а ось вдень варто очікувати близько 0 градусів. Сніг буде найближчої ночі лише на півдні та сході.

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У Києві вівторок буде морозним. Вночі буде від -12 до -10 градусів, а вдень від -8 до -6 градусів та ожеледиці.

Погода в Україні на 25 січня. Фото: Наталки Діденко
Погода в Україні на 25 січня. Фото: Наталки Діденко

Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:

  • Не поспішайте, не соромтеся "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
  • Вибирайте взуття на підошві з мікропористої або іншої м'якої основи без підборів.
  • Під час ходьби центр ваги тіла спрямовуйте вперед.
  • Спускаючись або піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов'язково ставте на сходинку обидві ноги.
  • Обходьте металеві кришки люків.
  • Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести та не вдасться вчасно загальмувати.
  • Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.
  • Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.

  • Раніше ми писали:

  • У Буковель йде сонячна погода! Синоптики дали прогноз
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