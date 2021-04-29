Українські полярники повернулися з Антарктиди: як зустріли героїв (фото)

Українські полярники завершили 25-ту експедицію на Антарктиду – провівши рік на станції "Академік Вернадський", 29 квітня вони повернулися до України.
Про це повідомили в Національному антарктичному науковому центрі.
Фото: facebook.com/AntarcticCenter
Учасники ювілейної Української антарктичної експедиції, а також сезонної експедиції, яка провела на станції близько двох місяців, 29 квітня приземлилися в аеропорту "Бориспіль", де їх зустрічали рідні, друзі та колеги.
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Додому вони вирушили 19 квітня – перетнули на кораблі протоку Дрейка і потрапили до чилійського Пунта-Аренаса, звідки вилетіли до столиці країни Сантьяго. До Києва вони дісталися ще з двома пересадками – в бразильському Сан-Пауло і Парижі.
Фото: facebook.com/AntarcticCenter
Оскільки через коронавірус в Чилі зараз жорсткий локдаун, залишити країну учасники експедиції змогли тільки завдяки злагодженій роботі українських дипломатів і, зокрема, тимчасового повіреного в справах України в Чилі Віталія Цимбалюка.
Фото: facebook.com/AntarcticCenter
В Антарктиді вони виконували різні завдання: проводили геофізичні, метеорологічні та біологічні дослідження, щоденні вимірювання, підтримували роботу станції і навіть її посильний ремонт. За цей час їм навіть довелося прийняти пологи.
Фото: facebook.com/AntarcticCenter
Нагадаємо, що склад ювілейної експедиції виявився наймолодшим за всі роки. Половина команди була новачками.