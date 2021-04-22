В Україні увірветься різке похолодання: синоптик розповіла, як зміниться погода

Чим ближче до Великодня, тим гіршою стає погода. Більш того, найближчими днями нас чекає ще один холодний сюрприз – дістаємо теплі речі

У п'ятницю українців знову чекає погіршення погоди: до дощів з грозами додасться ще й похолодання, а на вихідних і зовсім нічні заморозки.

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Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Facebook.

Температура повітря в західних і північних областях різко знизиться. Вдень становитиме всього 7-12 градусів максимально (для порівняння – ще сьогодні до +18).

На сході, півдні і в більшості центральних областей (крім Вінницької) ще буде тепло, 12-18 градусів.

Атмосферний фронт принесе дощі майже по всій території країни і подекуди грози (карта). Лише до сходу і південного сходу України фронт не встигне дійти, тому там в п'ятницю без істотних опадів.

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В тренді В Україну йдуть заморозки: якою буде погода на Вербну неділю

Вітер завтра посилиться, буде поривчастим.

У Києві очікується відчутне похолодання до 7-10 градусів, поривчастий вітер і дощ.

Надалі це похолодання принесе з собою ще й заморозки, які охоплять більшість областей – не тільки на ґрунті, а й у повітрі, від 0 до 2-4 градусів морозу.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", днями Карпати замело снігом.

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