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До України повертається потепління: якою буде погода на вихідних

12 березня, 13:07

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

П'ятничні хуртовини припиняться – у суботу та неділю чекаємо на хорошу погоду

Після сьогоднішньої негоди на вихідних знову повернеться сонце, опадів стане набагато менше і навіть потеплішає. У деяких областях очікується більше 10 градусів.

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Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

Морози нарешті відступлять

Температура повітря вдень на вихідних коливатиметься в межах 6-9 градусів.

На сході свіжіше, 1-4 тепла.

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У південній частині України 8-11 градусів.

У західних областях 9-14 градусів тепла.

У Києві вдень 5-9 градусів.

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Знову вийде сонце

Найближчої ночі сніг і мокрий сніг сипатимуть у Харківській, Сумській, Дніпропетровській областях і доберуться навіть до півдня.

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Вдень у суботу опади припиняться.

14 березня черговий атмосферний фронт з північного заходу Європи принесе дощі на захід країни. У Карпатах – сніг та мокрий сніг. На решті території переважатиме суха погода.

У Києві в суботу та неділю без опадів.

Сьогоднішній штормовий вітер в суботу від сильного вгамується до помірного. А в неділю знову посилиться у західних, північних і центральних областях.

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погода прогноз погоди синоптик наталка діденко

Джерело: Сьогодні

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