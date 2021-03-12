До України повертається потепління: якою буде погода на вихідних

Після сьогоднішньої негоди на вихідних знову повернеться сонце, опадів стане набагато менше і навіть потеплішає. У деяких областях очікується більше 10 градусів.
Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.
Морози нарешті відступлять
Температура повітря вдень на вихідних коливатиметься в межах 6-9 градусів.
На сході свіжіше, 1-4 тепла.
У південній частині України 8-11 градусів.
У західних областях 9-14 градусів тепла.
У Києві вдень 5-9 градусів.
Знову вийде сонце
Найближчої ночі сніг і мокрий сніг сипатимуть у Харківській, Сумській, Дніпропетровській областях і доберуться навіть до півдня.
Вдень у суботу опади припиняться.
14 березня черговий атмосферний фронт з північного заходу Європи принесе дощі на захід країни. У Карпатах – сніг та мокрий сніг. На решті території переважатиме суха погода.
У Києві в суботу та неділю без опадів.
Сьогоднішній штормовий вітер в суботу від сильного вгамується до помірного. А в неділю знову посилиться у західних, північних і центральних областях.
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