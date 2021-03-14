В Україну повертається тепло: синоптики потішили прогнозом погоди (карта)

Погода в Україні 14 березня буде по-справжньому весняною і сонячною в більшості регіонів, і тільки на заході очікуються дощі.
Про це йдеться на сайті Укргідрометцентру.
Температура повітря вдень в Україні коливатиметься в межах 3-11 градусів.
Незважаючи на тривалі дощі, найтепліше буде в західних областях. Температура вдень сягатиме 11 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів впадуть до 0 градусів.
На сході температура буде від 6 до 8 градусів вдень і до -5 вночі.
Водночас в південній частині України вдень стовпчики термометрів покажуть до 10 градусів, однак вночі трохи похолодає. Температура спаде до 1 градуса.
У Києві синоптики прогнозують до 9 градусів вдень. Вночі істотно похолодає до 1 градуса.
Нагадаємо, в Харківській області на біостанції ХНУ ім. Каразіна поблизу села Гайдари свій прогноз на весну зробив спадковий віщун-метеоролог – бабак Тимко Третій.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк