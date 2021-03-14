Русский
$ 27,75
33,17
  1. Новини України

В Україну повертається тепло: синоптики потішили прогнозом погоди (карта)

14 березня, 07:29

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Температура коливатиметься в межах 3-11 градусів

Погода в Україні 14 березня буде по-справжньому весняною і сонячною в більшості регіонів, і тільки на заході очікуються дощі.

Реклама

Про це йдеться на сайті Укргідрометцентру.

Температура повітря вдень в Україні коливатиметься в межах 3-11 градусів.

Незважаючи на тривалі дощі, найтепліше буде в західних областях. Температура вдень сягатиме 11 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів впадуть до 0 градусів.

В тренді
Ляшко розповів, хто із публічних людей може вакцинуватися позачергово
Реклама

На сході температура буде від 6 до 8 градусів вдень і до -5 вночі.

Водночас в південній частині України вдень стовпчики термометрів покажуть до 10 градусів, однак вночі трохи похолодає. Температура спаде до 1 градуса.

У Києві синоптики прогнозують до 9 градусів вдень. Вночі істотно похолодає до 1 градуса.

Нагадаємо, в Харківській області на біостанції ХНУ ім. Каразіна поблизу села Гайдари свій прогноз на весну зробив спадковий віщун-метеоролог – бабак Тимко Третій.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

погода синоптики температура повітря Украина дощі
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Вбивство дівчинки в Херсонській області: усі подробиці трагедії (фото и видео)
Вбивство дівчинки в Херсонській області: усі подробиці трагедії (фото и видео)Інші регіони
Загибель дівчинки на Херсонщині: в селі розповіли про можливих вбивць
Загибель дівчинки на Херсонщині: в селі розповіли про можливих вбивцьІнші регіони
Штрафувати за порушення ПДР будуть по-новому: Зеленський підписав закон
Штрафувати за порушення ПДР будуть по-новому: Зеленський підписав законЕкономіка
Маріуполь та Одеса
Маріуполь та Одеса "хочуть до Росії". Чоловік пропагандистки Скабєєвой зробив скандальну заявуРосія
"Дірявий" сервіс: чому Укрзалізниця зазнає мільярдних збитків (відео)Економіка
Націоналізація
Націоналізація "Мотор Січі": у "Слузі народу" готують законопроєктЕкономіка

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти