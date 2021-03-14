В Україну повертається тепло: синоптики потішили прогнозом погоди (карта)

Погода в Україні 14 березня буде по-справжньому весняною і сонячною в більшості регіонів, і тільки на заході очікуються дощі.

Реклама

Про це йдеться на сайті Укргідрометцентру.

Температура повітря вдень в Україні коливатиметься в межах 3-11 градусів.

Незважаючи на тривалі дощі, найтепліше буде в західних областях. Температура вдень сягатиме 11 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів впадуть до 0 градусів.

В тренді Ляшко розповів, хто із публічних людей може вакцинуватися позачергово

Реклама

На сході температура буде від 6 до 8 градусів вдень і до -5 вночі.

Водночас в південній частині України вдень стовпчики термометрів покажуть до 10 градусів, однак вночі трохи похолодає. Температура спаде до 1 градуса.

У Києві синоптики прогнозують до 9 градусів вдень. Вночі істотно похолодає до 1 градуса.

Нагадаємо, в Харківській області на біостанції ХНУ ім. Каразіна поблизу села Гайдари свій прогноз на весну зробив спадковий віщун-метеоролог – бабак Тимко Третій.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама