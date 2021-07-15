В Україну повертаються дощі, але від спеки не врятують: прогноз погоди до кінця тижня

Похолодання в Україну прийде наступного тижня, але вже цієї неділі в деяких областях спаде температура

Українців чекають освіжаючі дощі

Найближчими днями в Україні буде пекельна спека – до кінця тижня очікується 35 градусів. Жителям деяких областей пощастить з дощами, вони трохи вгамують спеку і десь стовпчики термометрів опустяться нижче 30 градусів.

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Про це свідчать карти Укргідрометцентру.

У п'ятницю, 16 липня, синоптики обіцяють 32-34 градуси по всій Україні. Дощі прогнозуються на заході, сході, півночі, у Київській і Житомирській областях. У решті регіонів сухо і спека.

У суботу, 17 липня, дощі знову у тих же областях: на заході, півночі, сході і зачеплять Київ. У східних і південних областях припече до +35, у решті регіонів 31-34 градуси.

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У неділю, 18 липня, дощі на заході, півночі, у Вінницькій, Житомирській та Київській областях. У західних областях на кілька градусів спека спаде – там буде 27-29 градусів. В інших областях 32-35 градусів.

Тим часом найвідоміший народний синоптик України Леонід Горбань нам в інтерв'ю розповів, якою буде погода до кінця липня, чого чекати в серпні, восени і навіть наступної зими. Крім того, він повідав секрети того, як визначає погоду без метеозондів та іншої сучасної техніки.

Також він поділився секретом, як врятуватися в спеку без кондиціонера. Синоптик зазначає, що чим більше будете пити воду, тим більше "опухнете".