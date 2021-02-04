В Україну повертаються морози: як в найближчі дні зміниться погода

Особливо холодними будуть ночі, місцями стовпчики термометрів опустяться нижче 10 градусів морозу

Потепління було коротким, навіть сніг не встиг розтанути, а тепер на українців чекають знову сильні морози. Холоднішати почне вже з п'ятниці, а на вихідних добре приморозить.

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Уже цими вихідними стовпчики термометрів опустяться до мінус 11 градусів вночі.

Вдень середня температура по країні 5-8 градусів нижче нуля.

На заході і сході країни буде йти сніг, прогнозують синоптики.

Водночас водіїв попереджають про небезпеку на дорогах через ожеледицю.

Відео: Сьогодні

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Нагадаємо, днями через негоду в Україні без світла залишилися понад 60 населених пунктів. Найбільше постраждала Одеська область. До цього призвели сильний штормовий вітер, дощі і снігопади.

Як повідомляли новини "Сьогодні", синоптики обіцяють лютий теплішим, ніж січень, але все одно ще чекаємо і морозів, і снігу. Народний синоптики Леонід Горбань, а також Укргідрометцентр дали прогноз погоди на лютий.

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