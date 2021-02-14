В Україну прийдуть тріскучі морози: прогноз погоди на початок тижня (карти)

У понеділок, 15 лютого, синоптики не прогнозують істотних опадів. Зате в Україні буде вітряно – південно-західні пориви сягатимуть 7-12 м/с, і температура вночі знизитися до -17°.
А ось у західних і південних областях стовпчик термометра не опуститися нижче -8°, повідомили в Укргідрометцентрі.
У північних областях уночі буде від -13° до -15°, удень – від -6° до -8°.
У південній частині України вночі – від -6° до -8°, удень – від -1° до -3°.
У західних областях температура змінюватиметься несуттєво – від -5° до -7°.
У східних областях температура повітря вночі – від -15° до -17°, удень – від -6° до -8°.
У центрі та Києві температура вночі – від -10° до -12°, удень – від -6° до -8°.
У вівторок, 16 лютого, температура знижуватиметься.
У північних областях уночі буде від -20° до -22°, удень – від -12° до -14°. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
У південній частині України вночі – від -12° до -16°, удень – від -4° до -8°. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
У західних областях уночі – від -8° до -10°, удень – від -4° до -6°. Вітер північний, 5-10 м/с.
У східних областях температура повітря вночі – від -17° до -24°, удень – від -7° до -11°. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
У центрі та Києві температура вночі – від -16° до -18°, удень – від -9° до -11°. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Раніше ми повідомляли, що люта зима протримається в Україні до кінця лютого.
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