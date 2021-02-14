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В Україну прийдуть тріскучі морози: прогноз погоди на початок тижня (карти)

14 лютого, 16:49

Ольга Литвин Ольга Литвин

Температура в Україні різко знизиться до -24°

У понеділок, 15 лютого, синоптики не прогнозують істотних опадів. Зате в Україні буде вітряно – південно-західні пориви сягатимуть 7-12 м/с, і температура вночі знизитися до -17°.

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А ось у західних і південних областях стовпчик термометра не опуститися нижче -8°, повідомили в Укргідрометцентрі.

У північних областях уночі буде від -13° до -15°, удень – від -6° до -8°.

У південній частині України вночі – від -6° до -8°, удень – від -1° до -3°.

У західних областях температура змінюватиметься несуттєво – від -5° до -7°.

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У східних областях температура повітря вночі – від -15° до -17°, удень – від -6° до -8°.

У центрі та Києві температура вночі – від -10° до -12°, удень – від -6° до -8°.

У вівторок, 16 лютого, температура знижуватиметься.

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У північних областях уночі буде від -20° до -22°, удень – від -12° до -14°. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

У південній частині України вночі – від -12° до -16°, удень – від -4° до -8°. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

У західних областях уночі – від -8° до -10°, удень – від -4° до -6°. Вітер північний, 5-10 м/с.

У східних областях температура повітря вночі – від -17° до -24°, удень – від -7° до -11°. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

У центрі та Києві температура вночі – від -16° до -18°, удень – від -9° до -11°. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

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Раніше ми повідомляли, що люта зима протримається в Україні до кінця лютого.

Дізнайтеся, скільки триватимуть сильні морози і коли прийде весняне тепло.

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