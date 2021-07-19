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В Україну вторглося похолодання: синоптик порадувала прогнозом погоди

19 липня 2021 17:00

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

У деяких областях все ще буде пекельна спека, але у більшості регіонів українці видихнуть з полегшенням – де чекати дощів і спаду температури

Українців чекають дощі та похолодання

Українців чекають дощі та похолодання / Фото: Сьогодні

До України вже прибули грози і невелике похолодання, а у вівторок температура повітря спаде ще більше. Дощі очікуються у більшості регіонів, крім сходу.

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Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко

20 липня у західних, північних і частини центральних областей України температура повітря знизиться:

  • у західних областях 22-27 градусів;
  • у північних областях 25-28 градусів;
  • центр країни: у Вінницькій області 25-27 градусів, у Черкаській – 26-29 градусів, у Кропивницькому з районами і у Полтавській області – 27-31, у Дніпропетровській області – 29-33;
  • на півдні та сході 30-35 градусів;
  • у Києві 26-27 градусів.

Дощі завтра найбільш вірогідні на заході і півночі України. У другій половині дня або вже ввечері грозові дощі досягнуть Одеської, Миколаївської, Херсонської та центральних областей. Можуть бути якісь локальні опади і у Харківській області. У Києві періодично дощ, гроза.

Синоптик попередила – місцями можливі сильні зливи, град та шквали.

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На Донбасі, у Запорізькій області та у Криму – без опадів.

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Діденко додала, що у середу в столиці стовпчики термометрів опустяться до 22-24 градусів.

Відзначимо, сьогодні Києвом пронісся ураган - сильна злива затопила деякі райони міста, дороги перетворилися на річки, машини мало не плавали.

Також сильно затопило станції метро "Берестейська" та "Академмістечко".

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