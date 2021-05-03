На українців чекає не тільки різке зниження температури, але й надзвичайна пожежна небезпека

З сьогоднішнього дня в Україні знову починає змінюватися погода. Після теплого Великодня в західних областях температура впаде приблизно на 10 градусів. Дощів стане менше, але в низці областей оголошена підвищена пожежна небезпека. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Реклама

Так, на заході країни після вчорашніх 22 градусів, сьогодні буде всього лише 10-12 тепла, але зате сухо.

Спаде температура в Києві, Вінницькій та Житомирській областях – там 13-15 градусів.

В інших центральних, південних і східних областях буде дуже тепло, до 22 градусів.

Дощі з грозами очікуються в східних, в Дніпропетровській і Запорізькій областях.

В тренді В Україну увірвалося різке похолодання: прогноз на вихідний понеділок

Реклама

Також синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в більшості районів Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької, Житомирської, Сумської, Донецької, Одеської, Миколаївської та центральних областей.

Квітень в Україні видався досить холодним, іноді навіть сніжним. Останнього місяця весни варто очікувати температурних гойдалок (тепло і похолодання змінюватимуть один одного) і дощів. "Сьогодні" дізналися у синоптиків прогноз погоди на травень.