Русский
$ 27,56
33,44
  1. Новини України

В Україну завітає похолодання: як зміниться погода до кінця тижня

18 травня, 17:01

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Спочатку нас чекають прохолодні дощі, але на вихідних погода налагодиться і повернеться спека

Дощ на Хрещатику у Києві

Дощ на Хрещатику у Києві / Фото: Сьогодні

Циклон продовжить поливати Україну найближчими днями, але ближче до вихідних дощів стане менше. Водночас посеред тижня похолодає, але з суботи знову прийде тепло.

Реклама

Про це свідчать карти Укргідрометцентру.

У середу, 19 травня, дощі з грозами по всій Україні. У західних, вдень у південних і східних областях пориви вітру 15-20 м/с. Температура повітря 15-19 градусів, на півдні до +22. У Києві 17-19 тепла і гроза.

У четвер, 20 травня, в Україні буде свіжо, 14-18 градусів. Тільки на сході до +24. Дощі практично в усіх областях, вийнятком можуть стати Запорізька і Донецька області. У столиці 16-18 і дощ.

Реклама

У п'ятницю, 21 травня, у західних областях налагодиться погода – там без опадів, але буде прохолодно, 14-16 тепла. У центрі і на півночі буде всього 15-17 градусів, на сході до +23. Дощі пройдуть в центральних, південних і північних областях. У Києві 16-18 і дощ.

В тренді
В Україну завітає похолодання: як зміниться погода до кінця тижня
Дощ на Хрещатику у Києві
В тренді
Військкор "Сьогодні" Олександр Махов потрапив до рейтингу топ-блогерів України
В тренді
"Україно, йди-но ти в ж*пу": розсерджена мати з дітьми викинула паспорт (відео)

У суботу, 22 травня, в Україні знову налагодиться погода: ніяких дощів і майже у всіх областях 20-22 градуси, а на сході до +26.

Реклама

У неділю, 23 травня, повернуться грози на захід, північ, частково центр і до Києва. Зате буде дуже тепло: на сході до +29, на півдні до +26, в інших областях в районі 22 градусів.

Нагадаємо, днями Одеса "попливла" після зливи з грозою, а машини застрягли в заторах.

Раніше відомий народний синоптик України Леонід Горбань розповідав у коментарі сайту "Сьогодні", якою буде погода в Україні влітку.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Смертельна ДТП в Польщі: померла українка, яка понад два місяці боролася за життя
Смертельна ДТП в Польщі: померла українка, яка понад два місяці боролася за життяУкраїна
Лікарка відмовилася оглядати. На Волині померла півторарічна дитина
Лікарка відмовилася оглядати. На Волині померла півторарічна дитинаЗахід
Україну буде
Україну буде "терзати" новий циклон: синоптикиня уточнила прогноз на вівторокУкраїна
"Укрзалізниця" тимчасово змінила розклад поїздів: списокТранспорт
Що таке АСВП – банки почали знімати гроші з карток за борги за ЖКГ і штрафи без підтвердження
Що таке АСВП – банки почали знімати гроші з карток за борги за ЖКГ і штрафи без підтвердженняЕкономіка
Кива: Кличко – це сутенер і наркоторговець
Кива: Кличко – це сутенер і наркоторговецьВлада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти