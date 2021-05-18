В Україну завітає похолодання: як зміниться погода до кінця тижня

Спочатку нас чекають прохолодні дощі, але на вихідних погода налагодиться і повернеться спека

Дощ на Хрещатику у Києві / Фото: Сьогодні

Циклон продовжить поливати Україну найближчими днями, але ближче до вихідних дощів стане менше. Водночас посеред тижня похолодає, але з суботи знову прийде тепло.

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Про це свідчать карти Укргідрометцентру.

У середу, 19 травня, дощі з грозами по всій Україні. У західних, вдень у південних і східних областях пориви вітру 15-20 м/с. Температура повітря 15-19 градусів, на півдні до +22. У Києві 17-19 тепла і гроза.

У четвер, 20 травня, в Україні буде свіжо, 14-18 градусів. Тільки на сході до +24. Дощі практично в усіх областях, вийнятком можуть стати Запорізька і Донецька області. У столиці 16-18 і дощ.

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У п'ятницю, 21 травня, у західних областях налагодиться погода – там без опадів, але буде прохолодно, 14-16 тепла. У центрі і на півночі буде всього 15-17 градусів, на сході до +23. Дощі пройдуть в центральних, південних і північних областях. У Києві 16-18 і дощ.

У суботу, 22 травня, в Україні знову налагодиться погода: ніяких дощів і майже у всіх областях 20-22 градуси, а на сході до +26.

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У неділю, 23 травня, повернуться грози на захід, північ, частково центр і до Києва. Зате буде дуже тепло: на сході до +29, на півдні до +26, в інших областях в районі 22 градусів.

Нагадаємо, днями Одеса "попливла" після зливи з грозою, а машини застрягли в заторах.

Раніше відомий народний синоптик України Леонід Горбань розповідав у коментарі сайту "Сьогодні", якою буде погода в Україні влітку.