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В Україну заборонили в'їзд 13 іноземним журналістам, які працювали на Росію

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13 травня, 12:45
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Представникам іноземних ЗМІ заборонено в'їзд до України терміном на три роки
Іноземні ЗМІ працювали на окупантів
Іноземні ЗМІ працювали на окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

СБУ викрила 13 представників закордонних засобів масової інформації, які збирали інформацію та готували матеріали для російських пропагандистів та публікували дезінформацію з фронтів. Про це в Telegram-каналі Служба безпеки України.

У ході спецоперації було викрито агентурні мережі спецслужб Росії, якою керували із Криму. До її складу входили псевдожурналісти та так звані "експерти", які отримували від російських кураторів гроші за свою роботу.

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Головред, який координував діяльність групи, ховається на тимчасово окупованій території. Слідчі СБУ заочно повідомили його про підозру.

Крім того, було виявлено та нейтралізовано більше десятка ботоферм потужністю понад 100 тис. фейкових аккаунтів, викрито сотні інтернет-агентів, які діяли на користь Росії. СБУ заблокувала також 5,5 тис. акаунтів та акаунтів.

Російська пропаганда за умов війни

  • У Маріуполі статті російських окупантів почали виходити у виданні "Приазовський робітник". Жителі міста отримали газету, де на першій шпальті було зображено георгіївську стрічку та радянську зірку, а також пропагандистські статті
  • На Харківщині фахівці з кібербезпеки нейтралізували ботоферму, якою користувалися російські спецслужби. Ботоферму РФ використовувалася для розсилки цивільного населення повідомлень із закликами переходити на бік ворога.
  • Політична газета "Березівський робітник", яку видають у Свердловській області Росії, порадила читачам дивитися "менше Соловйова".

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