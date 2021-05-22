В Умані невідомий розстріляв хасидів: є поранені

В Умані сталася стрілянина / Фото: Нацполиция

В Умані Черкаської області сталася нова стрілянина, в результаті якої поранення отримали двоє громадян Ізраїлю, котрі потрапили до місцевої лікарні.

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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Черкаської області.

Інцидент стався сьогодні близько 15:00 на вулиці Софії Перовської, де розташований готель для паломників-хасидів. Правоохоронці проводять там огляд місця події, вилучають речові докази, опитують свідків та відбирають пояснення в очевидців, а також встановлюють особу зловмисника, який втік до приїзду правоохоронців.

Зібрані відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. В рамках досудового розслідування правоохоронці встановлюють всі обставини події та особу, причетну до злочину.

Нагадаємо, у жовтні-2020 в Умані зловмисники напали на 17-річного громадянина Ізраїлю і порізали його ножем.

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Також писалося, що у вересні-2020 СБУ в Умані викрила антисеміта, який закликав до міжнаціональної ворожнечі, розміщуючи в соцмережі негативні пости про паломників-хасидів.