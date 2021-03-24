В університеті Шевченка обрали нового ректора: студенти чекають плідної співпраці

У другому турі нових виборів ректора Київського національного університету ім. Т.Шевченка переміг проректор з науково-педагогічної роботи Володимир Бугров, який набрав більш як 70% голосів виборців.

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Про це Студпарламент КНУ повідомляє у своєму Telegram-каналі.

Студпарламент вітає нового 53-річного очільника вузу з перемогою і сподівається на плідну співпрацю з ним на благо студентів. Як сказано у повідомленні, згідно з законом, повноваження ректора передаються близько місяця.

Нагадаємо, тиждень тому лідерами голосування стали Володимир Бугров і Олександр Рожко. Вони набрали відповідно близько 44% і 15% голосів.

А от колишній голова Верховної Ради Володимир Литвин програв вибори ректора КНУ, посівши лише четверте місце з результатом близько 4% голосів.

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Також писалося, що вибори нового ректора проводять через те, що повноваження нинішнього виконувача обов'язків ректора Леоніда Губерського, який працював із жовтня 2015 року, закінчилися.

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Нагадаємо, що екс-спікер Литвин заявив про готовність очолити Університет ім.Т.Шевченка, мотивуючи це тим, що саме з ним колектив вузу зможе відкинути практику, яка себе вже відпрацювала, і "розкриє свої можливості".

Однак секретар РНБО Олексій Данілов, говорячи про відкриття СБУ справ за зраду інтересів України при ухваленні Харківських угод потролив Литвина, який балотувався у ректори: "Тут дуже багато цікавих персонажів, які на сьогоднішній день продовжують знаходитися в українській політиці і пропонувати себе на посади".

25 листопада 2020 року пройшли перші вибори ректора. У першому турі жоден з десяти кандидатів не набрав необхідної кількості голосів. До другого туру пройшли Бугров і директор науково-навчального "Інституту геології" КНУ Сергій Вижва. Оскільки жоден з цих кандидатів не набрав більше 50%, було вирішено провести нові вибори.

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