В УЗ уточнили, як потрапити на поїзд людям з протипоказанням до COVID-вакцинації

МОЗ жодним чином не урегулював правила перевезень пасажирів, у яких є протипоказання до вакцинації від коронавірусу.
В "Укралізниці" під час брифінгу у відповідь на питання "Сьогодні" уточнили, як будуть обслуговувати цю категорію пасажирів.
Керівник пасажирського напрямку УЗ Олександр Перцовський пояснив, що перевірка людей з протипоказаннями до COVID-вакцинації все ж таки буде.
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"Насправді такого офіційного документу МОЗ ще не затвердив. Якщо є протипоказання проти щеплення, то треба отримати довідку про відсутність ковіду", - сказав він.
Перцовський уточнив, що єдина офіційна категорія людей, які можуть їхати без довідок про вакцинацію – це діти до 18 років.
Нові правила перевезень
З 21 жовтня міжрегіональні перевезення в жовтих, оранжевих і червоних зонах будуть дозволені, тільки якщо у водіїв, екіпажу і пасажирів буде сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест.
Це стосується поїздів, авіаперевезень та автобусних маршрутів.
Діти хоч і можуть їхати без сертифікату про вакцинацію, для тих, хто старше 12 років залишається обов'язкове правило використовувати захисні маски під час перебування в громадських місцях, зокрема транспорті.
Як працюватимуть поїзди?
При посадці на всі пасажирські поїзди з 21 жовтня, разом з паспортом і квитком, провідники перевірятимуть ковід-сертифікат. Можна буде пред'явити як паперовий документ, так і згенерований в додатку "Дія".
Якщо сертифікату немає, то достатньо ПЦР або антиген-тесту.
У соцмережах багато обговорювали, чи підійде для проїзду в поїзді далекого сполучення довідка про те, що перехворів.
"Ні. Такий документ не передбачений", – сказав нам Олександр Перцовський.
Єдина лазівка для невакцинованих
Є електрички, які перетинають відразу кілька областей. Обмеження не торкнуться цих електропоїздів. Тобто, доїхати в Житомирську, Вінницьку, Рівненську область з Києва і назад можна вільно. По суті, це єдина лазівка.
В УЗ пояснюють – рішення пов'язане з тим, що неможливо проконтролювати, куди саме їдуть пасажири і чи перетнуть вони межі області.
Раніше ми писали:
- Стало відомо, чи пустять в міський громадський транспорт з 21 жовтня без COVID-сертифікатів.
- В Україні стався різкий стрибок захворюваності на COVID-19. За останню добу виявили 16 309 нових випадків інфікування коронавірусом.