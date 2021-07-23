У вагонах "Укрзалізниці" нічим дихати. Хто заплатить за кондиціонери?

На сьогодні 60 % пасажирських вагонів Укрзалізниці не мають кондиціонування. На нові вагони грошей не вистачає

УЗ продовжує назначати поїзди / Фото: Укрзалызниця

Із забитими вікнами і мокрими спинами їздять пасажири "Укрзалізницею". Скільки в Україні вагонів без кондиціонерів і чому їх досі випускають у рейси, дізнавались новини "Сьогодні".

Неначе в сауні

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Рушник замість віяла – чи не єдиний порятунок від спеки, коли немає кондиціонера. Нижня полиця – духовка, верхня – гриль, жартували пасажири плацкарти дорогою з Києва до Маріуполя. У розпеченій бляшанці Ольга їхала 19 годин.

"Вагон був нагрітий і люди просто стікали потом, лилося, навіть, провідник і в того спина була мокра", – каже пасажирка.

Влітку пасажирів більшає у півтора рази, кажуть в Укрзалізниці. Аби влізли всі, на рейки ставлять вагони з резерву. Часто ті, що варто було б порізати. Загальний парк компанії – 3800 пасажирських вагонів. І більшість – стала на рейки ще за Радянського Союзу. Нових, за незалежність, купили з пів тисячі. Але, навіть, деяким з них вже під тридцятку. І кондиціонери в них – за розкіш.

"У нас загалом в парку ще 60% вагонів не мають навіть кондиціонування. Нових вагонів поки немає, старі начебто й ремонтують. Так само і локомотиви, і колії", – зазначає в.о. члена правління компанії Олександр Перцовський.

Хто заплатить

На все нове треба більше грошей. Їх планують здерти з бізнесу – підняти тарифи на перевезення вантажів.

"Як і минулі роки, частина клієнтів просто піде з "Укрзалізниці" на альтернативні види транспорту. Ми точно не побачимо ані нових вагонів, ані нового ремонту колії", – каже генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак.

Єдиний шанс – розділили залізницю на кілька компаній. Одна возитиме пасажирів, інша – вантаж, третя опікуватиметься коліями, і ще одна – вагонами, – пропонують експерти. Тоді буде простіше відслідкувати, куди діваються гроші.

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В Укрзалізниці і самі готові змінюватись і розділятись. Але кажуть – треба воля держави і трохи бюджетних грошей.

"Щоб було фінансування пасажирських перевезень. Тоді держава замовлятиме конкретні маршрути, ставитиме конкретні вимоги до сервісу, до якості вагонів до їх граничного віку", – наголошує Перцовський.

Так це працює і за кордоном – за пасажирів доплачує держава. Інакше квитки були б дорожчими вдвічі, рахують залізничники. Але там мільйони людей не стікають потом у літню спеку у вагонах.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" завершила капітальний ремонт семи пасажирських вагонів. Вже з наступного тижня вони поповнять склад пасажирського поїзда Інтерсіті № 738/737, який курсує за маршрутом Київ – Запоріжжя.