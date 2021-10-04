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У Вінниці мама "вигулювала" дітей по ТРЦ на повідку – фото

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Сьогодні Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
4 жовтня, 16:03
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Такий браслет можна легко купити в інтернеті. Але чи можна його одягати на дитину – "Сегодня" з'ясували у поліцейських
Мама з дітьми на повідку гуляла по ТРЦ. Фото: колаж "Сегодня"
Мама з дітьми на повідку гуляла по ТРЦ. Фото: колаж "Сегодня"

У Вінниці мама гуляла з дітьми по торговому центру і тримала їх на повідку. Водночас в її руках було два великих пакета.

Відповідне фото опублікували у Facebook-групі "Моя Вінниця".

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На знімку видно, як мама йде по торговому центру з двома великими пакетами в руках. Поруч з нею знаходилися її діти, яких вона прив'язала до себе за допомогою спеціального повідка.

У Вінниці мама тримала дітей на повідку. Фото: Facebook-група
У Вінниці мама тримала дітей на повідку. Фото: Facebook-група "Моя Вінниця".

Повідки для дітей можна легко купити в інтернеті

В інтернеті такий поводок, так званий браслет безпеки, можна придбати за 174 грн. В описі сказано, що це "незамінний аксесуар, коли батькам потрібні дві вільні руки, а дитину відпустити ніяк не можна".

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Зазначається, що розмір браслета регулюється, він зроблений з натуральної бавовняної тканини і має подвійний механізм застібки-липучки. Довжина такого "аксесуара" – 1,5 метри.

Поводок для дітей продають в інтернеті. Фото: Скриншот
Поводок для дітей продають в інтернеті. Фото: Скриншот

Що кажуть у поліції

У поліції Вінницької області "Сегодня" повідомили, що використання таких пристроїв не порушує права дітей, якщо вони, ці пристосування, не завдають тілесних ушкоджень.

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За словами силовиків, подібні "повідки" відкрито продаються в інтернет-магазинах. Неофіційно в поліції припустили, що такі пристрої допомагають батькам не загубити дітей у великих містах.

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