У Вінниці поліцейські купили фальшиві COVID-сертифікати: подробиці

У Вінниці поліція викрила банду, яка торгувала підробленими документами про вакцинацію. На чолі зі схемою стояв місцевий підприємець.
Про це повідомляє прес-служба поліції.
Фіктивні сертифікати про вакцинацію видавали із внесенням інформації до електронної системи охорони здоров'я.
Сертифікати відображалися у "Дії"
Рекламу поширювали у закритих групах популярних месенджерів, де було близько трьох тисяч людина. У злочинній діяльності йому допомагали медичні працівники, яким він надавав клієнтів.
Один документ про вакцинацію коштував 250 євро. Внаслідок цього невакциновані громадяни отримували електронні Covid-сертифікати, які відображалися в додатку "Дія".
Поліцейські самі купили такі сертифікати
Щоправда, це довелося зробити, щоб задокументувати злочинну діяльність зловмисників.
27 жовтня під час проведення обшуків за місцем роботи сімейного лікаря у місті Хмельницькому та підприємця у місті Вінниці вилучили:
- комп'ютери,
- банківські картки,
- мобільні телефони,
- інші речові докази
Покарання
Наразі при процесуальному керівництві окружної прокуратури слідство готує матеріали для оголошення зловмисникам про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України (Несанкціоновані дії з інформацією, що обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право на доступ до неї).
За такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Раніше ми писали:
- Українці з 27 жовтня можуть у "Дії" отримати СOVID-сертифікат навіть із однією дозою вакцини від коронавірусу.
- На Харківщині поліція затримала банду, яка організувала бізнес на підробці ковід-документів.