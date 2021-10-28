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СЬОГОДНІ Новини України

У Вінниці поліцейські купили фальшиві COVID-сертифікати: подробиці

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
28 жовтня, 14:15
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Внаслідок цього невакциновані люди отримували справжні сертифікати, які відображалися в "Дії"
У Вінниці накрили чергову схему підробки ковід-вакцин.
У Вінниці накрили чергову схему підробки ковід-вакцин. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Вінниці поліція викрила банду, яка торгувала підробленими документами про вакцинацію. На чолі зі схемою стояв місцевий підприємець.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

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Фіктивні сертифікати про вакцинацію видавали із внесенням інформації до електронної системи охорони здоров'я.

Сертифікати відображалися у "Дії"

Рекламу поширювали у закритих групах популярних месенджерів, де було близько трьох тисяч людина. У злочинній діяльності йому допомагали медичні працівники, яким він надавав клієнтів.

Один документ про вакцинацію коштував 250 євро. Внаслідок цього невакциновані громадяни отримували електронні Covid-сертифікати, які відображалися в додатку "Дія".

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Поліцейські самі купили такі сертифікати

Щоправда, це довелося зробити, щоб задокументувати злочинну діяльність зловмисників.

27 жовтня під час проведення обшуків за місцем роботи сімейного лікаря у місті Хмельницькому та підприємця у місті Вінниці вилучили:

  • комп'ютери,
  • банківські картки,
  • мобільні телефони,
  • інші речові докази

Покарання

Наразі при процесуальному керівництві окружної прокуратури слідство готує матеріали для оголошення зловмисникам про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України (Несанкціоновані дії з інформацією, що обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право на доступ до неї).

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За такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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