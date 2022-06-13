На Вінниччині сталася смертельна ДТП: є загиблі

Смертельна ДТП, внаслідок якої загинули троє людей, ще одну у важкому стані було госпіталізовано, сталася увечері 13 червня на Вінниччині.
Про це повідомляє ДСНС на своїй сторінці у Фейсбуці.
Що відомо
Повідомляється, що в неділю близько 16:50 біля села Кунка Гайсинського району легковий автомобіль Chery Tiggo виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автобусом MAN, що прямував за маршрутом "Запоріжжя – Прага". В автобусі, який прямував до Чехії, перебували 11 пасажирів і два водії. Удар був такої сили, що для деблокади тіл потрібно було залучити п'ятьох рятувальників та спецтехніку.
Внаслідок зіткнення 57-річний водій, а також двоє пасажирів легкового автомобіля загинули на місці. Ще одна людина була госпіталізована у тяжкому стані. На жаль, вона помера у лікарні від травм.
Пасажири та водії автобуса не постраждали.
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