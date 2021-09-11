У неділю буде майже літо: синоптик уточнила прогноз погоди

З сонцем пощастить не всім – Наталка Діденко розповіла, де завтра може зіпсуватися погода

Бабине літо продовжує радувати українців. Фото: КМДА

По-літньому тепло в Україні буде і в неділю. Завтра очікується до 26 градусів і майже без дощів, хіба що місцями на півдні і Закарпатті може щось покапати.

Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

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У більшості областей 12 вересня буде 20-26 градусів.

Трохи можуть набігти хмари на південну частину і в Закарпатті, там навіть вірогідні локальні дощі. Але в цілому буде сонце, синє небо і білі хмари.

У Києві неділя також буде теплою і сонячною. Максимальна температура повітря завтра складе 24-26 градусів.

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В Україну прийшла осінь

Літо в Україні видалося дуже спекотним, але варто було йому закінчитися, і відразу ж, з перших днів вересня в країні різко похолодало, йшли дощі, але потім погода знову налагодилася.

З другого тижня вересня прийшло бабине літо – стало тепло, але, звичайно, не по-літньому. Традиційно має потеплішати ще і в жовтні.

Тим часом вчені розглядають три сценарії, за якими змінюватиметься погода у світі. За найбільш ймовірного на Україну очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.

Як повідомляли новини "Сьогодні", у вересні буде вже не літо, але ще й не осінь. Синоптики кажуть, що в перший місяць осені бувало і 8 градусів морозу, і 38 градусів тепла.

Також найвідоміший народний синоптик України Леонід Горбань дав прогноз погоди на осінь і розповів, коли сильно похолодає.