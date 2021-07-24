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У ВР хочуть позбавляти громадянства України за отримання паспорта РФ

24 липня 2021 23:14

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Проект закону переданий на розгляд керівництву парламенту

Проект закону подали на розгляд. Фото: колаж "Сьогодні"

Проект закону подали на розгляд. Фото: колаж "Сьогодні"

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, що передбачає позбавлення українського громадянства за отримання російського паспорта. Проект закону переданий на розгляд керівництву, його текст ще не опублікований.

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Про це повідомляється на сайті парламенту.

Законопроектом пропонується позбавляти громадянства в тому випадку, якщо громадянин України " добровільно вступає до громадянства країни-агресора".

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Відзначимо, що ініціаторами законопроекту стали Савчук Оксана (партія Свобода), Піпа Наталія (фракція Голос) і Княжицький Микола (партія Європейська Солідарність).

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Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО про додаткові заходи щодо боротьби з подвійним громадянством чиновників.

Нагадаємо, це не перший крок президента по боротьбі з подвійним або множинним громадянством держслужбовців. Одним з таких кроків Зеленський зробив 4 березня. Тоді президент ввів в дію інше рішення РНБО по цій темі – "Про невідкладні заходи щодо протидії загрозам національній безпеці у сфері громадянства".

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