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В українські виші тепер будуть вступати по-новому: що потрібно знати

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
4 жовтня, 10:41
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Правила підкоригували для розвитку системи вищої освіти
Цього року вступ на бакалаврат почався 1 липня / Колаж "Сьогодні"
Цього року вступ на бакалаврат почався 1 липня / Колаж "Сьогодні"

За новими правилами буде проходити прийом до вищих навчальних закладів України в 2022 році. Міністерство освіти і науки поміняли правила для розвитку системи вищої освіти, а також конкурентоспроможності університетів.

Про це повідомляє МОН України.

Що зміниться?

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При надходженні діятимуть п'ять нових правил:

  • розширені можливості для додаткового набору на контракт бакалаврів за денною формою отримання освіти;
  • скорочено перелік паперових копій документів, які повинні подавати абітурієнти, які подають заяви в паперовій формі (тепер не потрібно буде подавати копії сертифікатів ЗНО та копію документа про раніше здобуту освіту, якщо ця інформація є в ЄДЕБО);
  • єдине вступне випробування до магістратури з використанням ЗНО запланували для спеціальностей 05 "Соціальні та поведінкові науки", 06 "Журналістика", 07 "Управління та адміністрування", 08 "Право", 28 "Публічне управління та адміністрування", 29 "Міжнародні відносини";
  • змінено перелік обов'язкових предметів для деяких спеціальностей, а саме посилена роль математики при вступі до ЗВО;
  • для тих, хто вступає на спеціальність 22 "Охорона здоров'я", то замість вступного іспиту будуть здавати результати інтегрованого іспиту КРОК-М.

Коли вступати до навчальних закладів?

Основний етап вступної кампанії 2021 Україна на бакалаврат почнеться в липні, коли в університети потрібно подати заяви, скласти вступні іспити або пройти співбесіди, а також – подати заяви до вузів.

Цього року вступ на бакалаврат почався 1 липня, коли стартувало створення е-кабінетів, і проходив до 30 вересня – кінцева дата зарахування на навчання контрактників.

Раніше ми писали:

  • Розпочалася вступна кампанія, наближається осінь, а значить, тисячі абітурієнтів поїдуть у різні міста України – вступати до вишів. Новоспечені студенти, як правило, шукають відповідне житло для двох-трьох людей в зручних місцях у містах.
  • Через епідемію коронавируса і тотального карантину українські студенти були змушені перейти на дистанційне навчання. Але з початком нового навчального року епідемія COVID-19 не зникне, і якщо буде потреба – адаптивний карантин можуть продовжити.
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