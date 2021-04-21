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До вишів України покличуть іноземних студентів: Кабмін схвалив е-платформу

21 квітня, 14:29

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Українські університети будуть рекламувати за кордоном, а у потенційних учнів з'являться власні електронні кабінети

В Україні з'явився електронна платформа для набору іноземних студентів в українських вищих навчальних закладів. Е-платформа дозволить іноземному абітурієнту створити власний електронний кабінет, в якому можна буде:

  • подати документи в конкретний виш;
  • отримати електронне запрошення на навчання;
  • стежити за статусом оформлення та отриманням дозволів на в'їзд в Україну.
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Таке рішення прийняв Кабінет міністрів України на засіданні 21 квітня.

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Крім того, план уряду передбачає розробку маркетингової стратегії до 2025 року по залученню іноземних студентів в Україні. Крім створення електронної платформи, стратегія передбачає рекламні кампанії в інтернеті і ЗМІ, організацію спеціальних виставок, семінарів, конференцій тощо.

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Нагадаємо, раніше іноземні вузи можливість відкривати філії в Україні. Відкривати представництва можна на підставі дозволу від Міносвіти України. Крім того, закордонний виш при подачі документів повинен входити в один з міжнародних рейтингів і займати при цьому місце не нижче 3000.

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Раніше в рейтинг QS World University Rankings 2020 потрапили шість українських університетів.

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рейтинг студенти іноземці вузи інститут

Джерело: Сьогодні

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