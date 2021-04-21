До вишів України покличуть іноземних студентів: Кабмін схвалив е-платформу

В Україні з'явився електронна платформа для набору іноземних студентів в українських вищих навчальних закладів. Е-платформа дозволить іноземному абітурієнту створити власний електронний кабінет, в якому можна буде:
- подати документи в конкретний виш;
- отримати електронне запрошення на навчання;
- стежити за статусом оформлення та отриманням дозволів на в'їзд в Україну.
Таке рішення прийняв Кабінет міністрів України на засіданні 21 квітня.
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Крім того, план уряду передбачає розробку маркетингової стратегії до 2025 року по залученню іноземних студентів в Україні. Крім створення електронної платформи, стратегія передбачає рекламні кампанії в інтернеті і ЗМІ, організацію спеціальних виставок, семінарів, конференцій тощо.
Нагадаємо, раніше іноземні вузи можливість відкривати філії в Україні. Відкривати представництва можна на підставі дозволу від Міносвіти України. Крім того, закордонний виш при подачі документів повинен входити в один з міжнародних рейтингів і займати при цьому місце не нижче 3000.
Раніше в рейтинг QS World University Rankings 2020 потрапили шість українських університетів.
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