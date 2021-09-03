У законопроекті про олігархів є порушення Конституції – Денісова

На думку Денісової, закон про олігархів порушує права людини

Денісова знайшла порушення Конституції і хоче направити його до Венеціанської комісії. Колаж: "Сьогодні"

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до спікера парламенту Дмитра Разумкова з офіційним листом, в якому вказала на невідповідність Конституції України законопроєкту №5599 "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

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Про це повідомляє Інтерфакс.

"Результати проведеного нами аналізу положень законопроєкту викликають занепокоєння, оскільки дозволяють зробити висновок, що його норми не відповідають Конституції України, а їхня реалізація призведе до порушень прав і свобод людини і громадянина", – йдеться у листі.

До переліку таких норм вказуються наділення президента і РНБО не передбаченими Конституцією України повноваженнями, обмеження прав людини залежно від майнового стану, опосередковане введення цензури в ЗМІ тощо.

"На мій погляд, з метою забезпечення дотримання прав і свобод громадян та недопущення їх порушень при ухваленні даної законодавчої ініціативи необхідно перед розглядом у другому читанні направити його для отримання висновку Європейської комісії "За демократію через право" (Венеціанська комісія)", – запропонувала Денісова.

Уповноважена з прав людини зазначила, що ухвалення закону про олігархів у чинній редакції призведе до його розгляду в Конституційному суді.

"У разі ухваленні цього законопроєкту в редакції, ухваленій у першому читанні, я буду змушена в порядку ст.15 закону України "Про уповноваженого Верховної Ради з прав людини" внести до Конституційного суду України конституційне подання щодо вирішення питання про відповідність Конституції України (конституційності) такого закону", – зазначила вона.

Як повідомлялося, Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №5599 на позачерговому засіданні 1 липня 275 голосами.

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