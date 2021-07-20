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У Запоріжжі легковик влетів у маршрутку з пасажирами – 13 постраждалих

20 липня 2021 16:07

Богдан Приходько Богдан Приходько

Травми отримали пасажири автобуса й іномарки, в тому числі двоє дітей

ДТП сталось на перехресті вулиць Говорухи та Магара. Фото: колаж "Сьогодні"

ДТП сталось на перехресті вулиць Говорухи та Магара. Фото: колаж "Сьогодні"

У Запоріжжі легковий автомобіль Kia Ceed врізався в маршрутку з пасажирами. В результаті ДТП постраждали 13 соловік, в тому числі двоє дітей. Про це повідомила прес-служба поліції Запорізької області у вівторок, 20 липня.

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Зазначається, що аварія трапилася на регульованому перехресті вулиць Говорухи і Магара.

"Постраждали водій автобуса і пасажири обох транспортних засобів. За даним фактом порушено кримінальне провадження", – йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, водій автомобіля "Kia Ceed", 1995 року народження, під час здійснення повороту на регульованому перехресті, допустив зіткнення з маршрутним таксі "Volkswagen Crafter". При цьому, в момент зіткнення, в маршрутці перебувало десять пасажирів, а в салоні автомобіля – двоє.

"В результаті дорожньо-транспортної пригоди, водій маршрутки, 1988 року народження, пасажири автобуса та легковика отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Всього за медичною допомогою звернулися 13 громадян, серед яких двоє неповнолітніх дітей", – додали в поліції.

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За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, раніше на заході Туреччини стався ДТП з автобусом, в якому їхали українські туристи . В результаті постраждали п'ятеро громадян України, їх відвезли в місцеву лікарню.

Крім того, на румуно-угорському КПП Чанадпалота – Нодьлок мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП . В результаті аварії загинули двоє українців.

Всі подробиці в спецтемі В Україні сталася ДТП: фото / відео і подробиці

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