У Запоріжжі масово закривають пункти вакцинації від COVID-19 – що сталося

У Запоріжжі через зниження темпів вакцинації від коронавірусу тимчасово скоротили кількість центрів щеплення. Коли буде більше охочих до вакцинації, то роботу пунктів відновлять.
Про це сказала координатор з вакцинації обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Марина Колерова, передає Укрінформ.
Закриття пунктів вакцинації
У Запоріжжі є 11 центрів вакцинації та на інших територіях – 6 центрів.
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"Дещо ми знизили кількість центрів у Запоріжжі, тому що за кількістю щеплень у цих центрах було небагато, не було необхідності їх тримати. Тому ми тимчасово знизили кількість, якщо буде попит на щеплення, то їхню роботу відновлять", – додала Колерова.
Мобільні бригади
Колерова нагадала, що до населених пунктів, де немає доступу до вакцинації, виїжджають мобільні бригади, які контактують із керівниками громад та готові робити щеплення населенню.
План вакцинації у районах Запорізької області
Не всі райони області виконують план щеплень.
"Запоріжжя – 8,9% виконання плану вакцинації минулого тижня, Василівський район – 31,2%, Бердянськ – 15,8%, Приморськ – 21%, Оріхів – 36%, Кушугумська громада – 0", – сказав керівник області Олександр Старух.
Вакцинація в Україні
З початку вакцинальної кампанії щеплено 15 373 130 осіб, з них отримали першу дозу – 15 373 128 осіб, отримали дві дози – 14 672 260 осіб, отримали додаткову дозу – 17 892 особи, бустерну дозу – 377 548 осіб.
Усього провели 30 440 828 щеплень.
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